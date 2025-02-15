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黃聖依才斷17年豪門婚！情人節收超大花束 網驚：前夫送的？

黃聖依（左）與楊子（右）宣布已經徹底分開。（翻攝自微博）黃聖依（左）與楊子（右）宣布已經徹底分開。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「星女郎」黃聖依2007年與富商楊子結婚，育有2子，近期夫妻倆參加中國婚變節目《再見愛人4》後，宣告徹底分開，結束17年婚姻。昨（14）迎來情人節，黃聖依突在社群曬出一大束玫瑰花，感情狀態引起網友瘋猜。

黃聖依情人節曬超大花束。（翻攝自微博）黃聖依情人節曬超大花束。（翻攝自微博）

黃聖依昨日在微博上傳美照，文中寫下「love myself（愛我自己）」，可見她抱著一大束粉色搭配紫色的玫瑰花，對著鏡頭露出甜美微笑，手上還戴著紅寶石戒指，雖然臉上妝容清淡，但整體氣色非常好，心情似乎也相當愉悅，凍齡狀態令人稱羨。

貼文曝光後，送黃聖依玫瑰花的對象引起網友瘋猜，紛紛好奇是否為前夫所送，又或者是已經有了新對象，「該不會是楊子送的吧？」、「自己買給自己的就好，別人買的也行，只要不是楊子買的都可」、「哇有追求者，千萬別是楊子」、「花為什麼不能自己買呢？為什麼一定要是別人送的？而且她的文案是愛自己呀」。

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