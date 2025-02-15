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娛樂 最新消息

恭喜！學霸女星披上賈永婕婚紗 絕美畫面流出

蔡佩軒自認個性謹慎，不太可能閃婚。（CHWedding 賈永婕婚紗提供）蔡佩軒自認個性謹慎，不太可能閃婚。（CHWedding 賈永婕婚紗提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕30歲的學霸創作才女蔡佩軒推出新歌《卡農 in Love》，她穿上賈永婕品牌的婚紗入鏡MV，感動表示，無論是正在籌備婚禮的新人，還是享受戀愛時光的情侶，都能在這首歌中找到屬於自己的幸福共鳴。

談及創作過程，蔡佩軒分享，早在8年前為手遊創作和演唱推廣曲時，便將《Canon in D》（卡農）進行改編，當時演唱的版本受到了熱烈迴響。

如今，她決定將這段旋律改編為更具時代感的流行歌曲，並重新填詞，獻給正在籌備婚禮的新人或是享受愛情美好時光的人們。

蔡佩軒表示：「這首歌的副歌旋律非常洗腦，希望能讓大家感受到愛情的幸福感，並成為婚禮中不可或缺的祝福歌曲。」

蔡佩軒穿上婚紗拍攝新歌MV。（CHWedding 賈永婕婚紗提供）蔡佩軒穿上婚紗拍攝新歌MV。（CHWedding 賈永婕婚紗提供）

在拍攝MV時，蔡佩軒也披上了婚紗，至於未來是否會閃婚，她笑說：「我的個性比較謹慎，結婚前一定會有一段時間的交往，真的適合才會考慮。如果有好消息，一定會再跟大家公布。」

談及夢想中的婚禮，蔡佩軒透露：「小時候在加拿大讀書時，經常經過一座白色小教堂，看到許多新人在那裡舉行婚禮，當時就許下願望，希望有一天自己的婚禮也能在這樣純白浪漫的地方舉行，與家人和摯友一起見證這個特別的時刻。」

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