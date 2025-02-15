超感人！涂善存永存「獨一無二形狀」 竟是合作10年經紀人的擁抱

涂善存到冰島旅行，深刻感受到人的渺小。（佳葳娛樂提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕13日剛滿30歲的涂善存今年生日很不一樣，他生日前先前往了夢想的冰島旅行，透過遼闊的平原與壯闊的冰山，深刻感受到人的渺小，也體會到在時間面前也無須畏懼，努力往目標前行，持續昂首追夢，渡過了一段有寓意生日的旅程；在生日當日，他與合作10年的經紀人許維琪（Vicky）一起作了擁抱的陶藝品，相當有意義。

他提到這除了慶祝30而立，也為兩人合作10年這難得的緣份作紀念。他們到陶藝教室在工作人員的協助下，運用陶土的可塑性，透過兩人一起的擁抱，在陶土瓶上留下獨一無二的形狀，兩人也用各自英文名的第一個字母在上面簽下「VC 10th Anniv」，為兩人有默契且相互扶持的關係，把愛化成具體形狀作紀念，留下了一個很棒的創作物件。

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涂善存（右）和經紀人Vicky 透過兩人一起的擁抱，在陶土瓶上留下獨一無二的形狀。（佳葳娛樂提供）

涂善存花了很多時間選色，等燒製完成，要把它放置家中，經紀人Vicky笑說：「到時會配上一束漂亮的植物送上！」兩人也都很期待幾週後燒製完成的成品。

此外，涂善存也積極挑戰跨域合作，將首度透過數位掃描與 3D 建模技術化身「帶路人」，與科文双融攜手在《臺灣風物圖－穿越時空沉浸之旅》的第三部曲當中，運用XR技術引領觀眾穿梭時空，進入畫作當中。

涂善存在冰島渡過了一段有寓意生日的旅程。（佳葳娛樂提供）

他也有參與即將上映的電影《夜校女生》，挑戰不同於過往的角色。他透露目前即將進入一部新電影拍攝，將挑大樑擔任男主角。熱愛創作的他也畫了不少畫作，大多都作為公益義賣，今年也期許自己可以有更多畫作的創作，盼望在30歲的這年能開公益畫展，剛滿30，涂善存如他自己所說的：「30而立，正在路上，昂首闊步。」

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