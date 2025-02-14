陳華當小三八閨密！不信一見鍾情「看臉吸引的吧」

陳華（右）戴起眼鏡在《想和你看五月的晚霞》中飾演林奕嵐的好麻吉。（台北双喜電影提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕創作歌手陳華以《想和你看五月的晚霞》因而成為校園女王，她的作品在YouTube累積3665萬次點擊。這次她為電影創作主題曲，還跨界首次挑戰演出，在《命中註定那頭鵝》中獻出電影處女作，飾演愛聽八卦、「有一點可愛小三八」的林奕嵐閨密。她創作、演唱的主題曲《你已經替我決定了》MV也在今天（14日）晚上9點上線。

《命中註定那頭鵝》由新銳導演楊宥瑜自編自導，詹懷雲、林奕嵐、納豆、陽靚、劉韋辰主演，這部電影以奇幻可愛的風格，探討愛情究竟是命中註定，還是需要努力追求的議題。陳華在片中戴上眼鏡、燙米粉頭，飾演對朋友很有義氣的小宅女，她說：「我喜歡這個角色，很像內心深處某一部分的我。」陳華表示，自己相信「命中註定」但不信「一見鍾情」：「因為一見鍾情比較像是顏值上的吸引⋯⋯但如果對方很帥，還是有可能啦！」

請繼續往下閱讀...

第一次拍戲，陳華幫自己打了「中上」的分數，笑稱造型幫她就加了很多分。她一直想嘗試演很反差的角色，但過往沒有演戲經驗，又讓她很焦慮緊張，為此上了很多表演課，連做夢都夢到表演課沒準備好，醒來時整個背都濕了。幸好楊宥瑜和整個劇組都很親切，「他們讓我覺得演戲這件事很美好，讓我想要更進步，所以後來慢慢有體會到當演員的樂趣！」

陳華的《你已經替我決定了》在高雄拍MV。（鮪魚肚影音提供）

被問到創作主題曲《你已經替我決定了》過程，老闆嚴爵100%信任她，陳華說：「一開始，我是先看電影初剪來寫這首歌，被電影中『企鵝一生只愛一頭鵝』所感動，產生了歌曲的靈感。」

今天是西洋情人節，《你已經替我決定了》MV上架，陳華說：「其實這首是比較悲傷的歌，如果你今天沒有情人，或心情不好，更歡迎一起來聽這首歌。」至於她自己期待的情人節行程很簡單，就是跟喜歡的人吃飯約會，「平凡相處就是很浪漫的一件事情，禮物不用花大錢做準備，簡單的手寫卡片很溫暖，漂亮的花束也永不過時，最重要就是要有心。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法