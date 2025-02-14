晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

詹懷雲送手作禮物！親煮桌菜寵女友 情人節竟是他作伴

《命中註定那頭鵝》詹懷雲曾騎三小時車找女友喜歡吃的巧克力。（台北双喜電影提供）《命中註定那頭鵝》詹懷雲曾騎三小時車找女友喜歡吃的巧克力。（台北双喜電影提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕詹懷雲去年以《影后》爆紅後，今年將接連推出兩部電影《命中註定那頭鵝》、《有病才會喜歡你》，今天（14日）是西洋情人節，詹懷雲分享送過女友「手作」的禮物，「我們一起吃飯，她突然拿了禮物送我，我才知道當天是情人節，於是我親手做了一頓她喜歡吃的菜；也曾為了送對方喜歡的巧克力，但不知道該去哪買，騎了三小時車，才找到那間店。 」

詹懷雲邀黃冠智在情人節當天去看海，原來是電影宣傳。（紅杉娛樂提供）詹懷雲邀黃冠智在情人節當天去看海，原來是電影宣傳。（紅杉娛樂提供）

電影《有病才會喜歡你》的情人節視覺。（紅杉娛樂提供）電影《有病才會喜歡你》的情人節視覺。（紅杉娛樂提供）

詹懷雲今天在社群媒體上發布了一張看海的背影照，並配上曖昧邀請「今天情人節，誰要陪我去看海」，更在下方留言點名好友黃冠智要他做陪，沒想到已婚的黃冠智竟幽默的爽快答應他的要求，讓不少網友霧裡看花。原來這是電影《有病才會喜歡你》的情人節視覺，兩人在拍片期間相識，詹懷雲的內斂碰上黃冠智的熱情，讓個性互補的他們很快就培養出默契並成為好兄弟。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中