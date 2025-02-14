詹懷雲送手作禮物！親煮桌菜寵女友 情人節竟是他作伴

《命中註定那頭鵝》詹懷雲曾騎三小時車找女友喜歡吃的巧克力。（台北双喜電影提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕詹懷雲去年以《影后》爆紅後，今年將接連推出兩部電影《命中註定那頭鵝》、《有病才會喜歡你》，今天（14日）是西洋情人節，詹懷雲分享送過女友「手作」的禮物，「我們一起吃飯，她突然拿了禮物送我，我才知道當天是情人節，於是我親手做了一頓她喜歡吃的菜；也曾為了送對方喜歡的巧克力，但不知道該去哪買，騎了三小時車，才找到那間店。 」

詹懷雲邀黃冠智在情人節當天去看海，原來是電影宣傳。（紅杉娛樂提供）

電影《有病才會喜歡你》的情人節視覺。（紅杉娛樂提供）

詹懷雲今天在社群媒體上發布了一張看海的背影照，並配上曖昧邀請「今天情人節，誰要陪我去看海」，更在下方留言點名好友黃冠智要他做陪，沒想到已婚的黃冠智竟幽默的爽快答應他的要求，讓不少網友霧裡看花。原來這是電影《有病才會喜歡你》的情人節視覺，兩人在拍片期間相識，詹懷雲的內斂碰上黃冠智的熱情，讓個性互補的他們很快就培養出默契並成為好兄弟。

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