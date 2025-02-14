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「千年一遇美少女」橋本環奈新戲翻車 劇情瞎爆網瘋批

橋本環奈在NHK晨間劇《御飯糰》飾演營養師「米田結」。（翻攝自X）橋本環奈在NHK晨間劇《御飯糰》飾演營養師「米田結」。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕被譽為「千年一遇美少女」的日本女星橋本環奈，先前爆出職場霸凌事件，短時間逼走8名經紀人、罵人「沒用」，形象大受影響。她主演的晨間劇《御飯糰》（おむすび）除了收視率不佳，恐成NHK晨間劇收視最低紀錄，最近觀眾反應「劇情太瞎」，讓原本就雪上加霜的收視率呈雪崩式滑落。

相關新聞：橋本環奈主演《御飯糰》 恐創NHK晨間劇歷史最差收視率

在《御飯糰》中，橋本環奈飾演營養師「米田結」，在劇中她因為沒能及時發現患者罹患胰臟瘤，遭受飾演醫師蒲田（中村杏 飾演）嚴斥，就連家屬也大罵營養師，劇情播出後，引起廣泛討論，就連「胰臟瘤」都成為熱門搜尋關鍵字。

橋本環奈主演的NHK晨間劇《御飯糰》收視低迷。（翻攝自X）橋本環奈主演的NHK晨間劇《御飯糰》收視低迷。（翻攝自X）
網友認為：「哪家醫院的營養師可以發現胰臟瘤？快推薦給我！」、「醫師才是負責診斷的角色，這責任怎麼能推給營養師？」短短2小時內，相關討論就成了社群網站熱門話題。也有醫師指出：飲食治療幾乎不可能改善，更別說靠營養師發現胰臟瘤！

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