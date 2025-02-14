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娛樂 日韓

日星向井理夫妻低調出門 目擊者：腿很長、臉超小

國仲涼子（左）與向井理因合作戲劇結為夫妻。（翻攝自X）國仲涼子（左）與向井理因合作戲劇結為夫妻。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本男星向井理2014年與國仲涼子閃婚，且兩人婚後並未直接同住在一起，甚至也未見過雙方父母，屬於標準的先斬後奏。日前結婚10年的向井理、國仲涼子夫妻全身包緊緊外出，沒想到明星味還是外露，被路人認了出來，目擊者表示兩人間氣氛很低調，讓人印象特殊的是｢臉真的超小」。

向井理（左）和國仲涼子到文具店購物被人認出。（翻攝自X）向井理（左）和國仲涼子到文具店購物被人認出。（翻攝自X）

43歲的向井理和45歲的國仲涼子經過層層偽裝後，安靜地走進文具店挑選商品，雖然行為低調，不過一眼就能看出兩人關係甜蜜。向井理和國仲涼子2012年合作拍攝《搖滾王子東京店》時生出情愫，兩年後就傳出閃婚消息。

本月7日是向井理的43歲生日，去年秋天他參加TBS電視台《獅子的藏身處》演出，在劇中向井裡飾演了一名家暴丈夫「橘祥吾」，和他過去給人的清爽感覺截然不同，是演技上的大挑戰。同時，向井理也連續7年蟬聯「最想擁有的臉蛋」男星排行榜前五名，即使進入43歲依然帥氣依舊。

向井理雖然已經43歲，看起來仍然相當清純。（翻攝自IG）向井理雖然已經43歲，看起來仍然相當清純。（翻攝自IG）

由於向井理身材高挑、臉蛋小、大長腿，走路時露出可愛的小狗眼，因此引起其他顧客注意，所以就算他戴上毛線帽又戴了口罩，還是一眼就被認出來。

國仲涼子表示己的家庭就是一個團隊。（翻攝自X）國仲涼子表示己的家庭就是一個團隊。（翻攝自X）

國仲涼子2001年在NHK電視台演出《水姑娘》當中女主角「惠里」一角，該劇去年4月重播時，仍強佔早晨劇最佳作品好口碑。目前國仲涼子除了是2名小學生的母親，也沒有放棄演藝事業，仍然推出許多電視劇及電影。

另一方面，國仲在2001年在電視劇《美麗小姐》中飾演女主角惠理，從而獲得了巨大的突破。該劇於去年四月重播，至今仍被觀眾視為最佳早晨劇之一。目前，她已是兩個小學生的母親，但她的目光依然堅強。作為一名現役演員，她仍然活躍在電視劇和電影中。國仲涼子曾在接受日媒採訪時表示「我們的家庭也是一個團隊」透露出希望與向井里一起工作的願望。

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