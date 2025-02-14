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娛樂 電視

六月挺過離婚困境「首過情人節」 不信李易「送1禮物」結局神反轉

〔記者蕭方綺／台北報導〕六月和李易結婚13年，2024年婚姻亮紅燈，如今夫妻倆努力修補婚姻關係，昨是情人節前夕，她收到了老公送的一朵玫瑰花，但第一時間的反應是不敢相信，一直以為是老公工作記者會上附贈的禮物，拿來借花獻佛，讓李易哭笑不得，事後發現真的是老公買的，她直呼：「真是太突然的浪漫。」

李易（右）和六月挺過婚姻危機。（翻攝自IG）李易（右）和六月挺過婚姻危機。（翻攝自IG）

李易13日出席新戲《第一次遇見花香的那刻》第2季首播記者會，回家路上在街頭買了一朵玫瑰花想送給六月，結果「回家後她不信」，老婆還一直以為是首映會附贈的禮物，幸好李易在買玫瑰花的過程中，經紀人從旁側拍影片，他連忙秀出影片且激動說：「買的！買的！買的！ 」六月坦言對於老公的浪漫有點出乎意料，「感謝李先生的情人節禮物，希望以後每天都有錢花！」

李易送六月情人節禮物，遭疑借花獻佛。（翻攝自IG）李易送六月情人節禮物，遭疑借花獻佛。（翻攝自IG）

好在李易買花，經紀人從旁記錄影片。（翻攝自IG）好在李易買花，經紀人從旁記錄影片。（翻攝自IG）

李易受訪時提到和六月從去年底決定再給彼此機會，重新修復關係、認識彼此，他指出現在夫妻對話變多，也不像過往各自參加各自的局，會認識彼此的朋友，也因生活交集變多，他逐漸了解六月的想法。他過往不知道對方喜歡什麼，只能靠轉帳、紅包來當禮物，如今雙方都會主動開口自己的需求，不再私下胡亂猜測。

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