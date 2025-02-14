哈密瓜拜月老求牽告五人紅線 狂吃「刀削牛肉麵」原因霸氣

〔記者陳慧玲／台北報導〕人氣樂團告五人將在4月12日登上高雄世運主場館舉辦「磊山保經x告五人MY MAGIC宇宙超有趣新世界巡迴演唱會2025世運極限版」，門票即將在明（15日）開賣，粉絲出奇招，趁著情人節去拜月老，祈求能牽起和告五人的紅線，有緣搶到門票。

告五人粉絲情人節期盼能和團員牽起紅線，順利搶到演唱會門票，（相信音樂提供）

告五人唱過《你要不要吃哈密瓜》，MV點擊超過600萬次，他們也暱稱歌迷為「哈瓜」，眼看告五人高雄演唱會門票將開賣，不少「哈瓜」帶著甜甜的哈密瓜，還有告五人周邊商品「哈密瓜手燈」到各地月老廟拜月老，希望讓月老吃甜甜，幫忙「賜票」，牽起和告五人的紅線緣分，屆時可以到現場看告五人演唱會。

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告五人歌迷帶著哈密瓜和手燈去拜月老。（相信音樂提供）

告五人歌迷帶哈密瓜去拜月老，希望能順利搶票。（相信音樂提供）

歌迷搶票最怕遇到黃牛使出歪招再加價販賣，告五人歌迷出奇招，搶票前要大吃「刀削牛肉麵」，力求「黃牛退散」。另外也有歌迷為了搶票順利，紛紛去便利商店搶買「乖乖」，祈求明天購票時，系統能夠「乖乖運作、乖乖搶下門票」，有歌迷透露跑了好多家超商才買到乖乖。告五人演唱會門票明天中午12點在拓元售票系統正式開賣。

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