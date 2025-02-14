女星私密處發炎痛7天！醫分析罪魁禍首恐為「這1物」

女星阿諾近期上節目《醫師好辣》坦承曾經有嚴重私密處發炎問題。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星阿諾近期上節目《醫師好辣》坦承曾經一度有嚴重私密處發炎問題，不僅有白色乳酪狀的分泌物，連膀胱也發炎讓她痛苦難耐，就醫後醫師特別提醒她要注意一個可能被忽略的感染原因。

阿諾表示曾反覆感染念珠菌陰道炎，這種婦科疾病相當常見，病徵通常伴隨白色乳酪狀分泌物、私密處搔癢感強烈、少數會有灼熱感，且只要感染過一次，免疫力低下時又會復發。當時她因為膀胱也發炎了，導致下腹部整整痛7天，只能去醫院掛急診。

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阿諾下腹部整整痛7天，實在太痛苦只好去醫院掛急診。（翻攝自YT）

醫師特別提醒阿諾要注意免治馬桶可能會是感染原因。（翻攝自YT）

醫師替阿諾開藥後，除了提醒她要少吃冰的、甜的等常規要求，還特別表示其實女生都很容易忽略這一細節，那就是「免治馬桶」。阿諾當下傻眼回應「免治馬桶怎麼會感染？」，因為在她印象中是很乾淨的，醫師也表示免治馬桶確實是能將私處洗乾淨，但若是多人共用反而會交叉感染。

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