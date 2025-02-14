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移動神主牌！劉樂妍三度車禍 遭攔車敲詐下場曝光

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星劉樂妍當年以團體「女F4」出道，後來將事業重心轉往中國，經常發聲向中國輸誠，因此獲得「女黃安」稱號。她去年11月在中國高速公路出車禍，在微博分享車禍可怕經過，結論竟是「感謝中國製造」，讓大批網友看傻眼，近日又傳出三度車禍。

劉樂妍近期三度車禍。（翻攝自微博）劉樂妍近期三度車禍。（翻攝自微博）

劉樂妍日前於微博PO文指出，自己不太會倒車，通常看見車位都是直直開進去，這次卻出事了，她不小心撞上停車場的桿子，導致保全氣炸不讓她離開，直指桿子被撞壞了。不過，劉樂妍說，自己確實撞到桿子，但僅是輕輕碰一下，桿子根本沒壞，依然是正常起伏，直言「撞斷就撞斷，該賠就陪」，強調她的車買了保險，自己是沒在怕賠錢的。

劉樂妍透露，遭停車場保全敲詐、勒索。（翻攝自微博）劉樂妍透露，遭停車場保全敲詐、勒索。（翻攝自微博）

然而，劉樂妍認為，停車場的保全一副就是敲詐的樣子，讓她忍不住痛轟，「要現金？那就是勒索了啊」，於是直接打電話報警，此外，她還將自己的車擋在停車場出口，撂話「不讓我出？大家都別出！」

劉樂妍透露，「他們看到警察來了，還拿監視器給警察看，拿監視器看就更好笑了。看到監控就知道我真的就是碰到了，但我真的也沒撞壞。但是明眼人都看到這個欄桿沒問題，正常運作。然後兩個警察就讓我走了」。

事實上，這已經是劉樂妍近期第三次車禍，她去年12月底將新車讓給鄰居試開，卻撞上停車場的樑柱；去年11月她則是在中國高速公路上，撞到在路邊施工的工程車，並PO出整輛車壞到不行的照片，只見車頭幾乎全毀、零件裸露在外，不僅擋風玻璃碎裂，安全氣囊也爆開，可見撞擊力道之大，畫面怵目驚心。她近期事故頻繁，被不少網友戲稱是「移動式神主牌」。

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