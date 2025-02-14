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娛樂 最新消息

台知名女主播搞不倫！「車震小王」身分曝光 狗仔：有史以來壓最久

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深狗仔葛斯齊近日上節目爆料，一名從老三台時期就非常有名氣的女主播，疑似婚姻亮紅燈，便開始跟拍，意外拍到女方車震的不倫畫面，小王身分也因此曝光。

葛斯齊日前上節目爆料，曾直擊女主播不倫搞車震。（翻攝自YT）葛斯齊日前上節目爆料，曾直擊女主播不倫搞車震。（翻攝自YT）

葛斯齊近日上節目《11點熱吵店》爆料，當時收到該名女主播疑似和丈夫感情失和的消息，於是開始跟拍，發現女主播開車駛出電視台後，一路跟到女方住家附近，但女主播卻沒有直接回家，而是把車停在附近停車場，且遲遲沒有下車。

葛斯齊拍到女主播不倫對象是電視台高層。（翻攝自YT）葛斯齊拍到女主播不倫對象是電視台高層。（翻攝自YT）

正當感到納悶之際，葛斯齊透過擋風玻璃發現有兩個紅酒杯，因此斷定車上還有第二人，持續觀察後確認是男性。接著兩人突然消失鑽到後座，「就在鑽到後面去那個同時，車子也不停的在晃動震動」，葛斯齊見狀後立即告知公司請求支援。

葛斯齊的報導被整篇撤掉。（翻攝自YT）葛斯齊的報導被整篇撤掉。（翻攝自YT）

最後成功拍到男方的臉，結果發現竟是電視台高層，葛斯齊馬上回報公司，計畫大篇幅報導，標題「女主播車震」都下好了，沒想到之後一通「神秘電話」打來，整篇新聞都被撤掉，「那通電話就打給了社長，必須把這件事情給包下來，完全不能刊出來，所以現在是石沉大海」，此事也被葛斯齊形容是「有史以來壓最久」的事件。

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