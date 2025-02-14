2AM完整體來台場地升級！韓饒Sik-K暌違5年開專場

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國超人氣美聲男團2AM帶著全新亞洲巡迴演唱會《2am is coming to town》再次襲台，將於3月2日在台北國際會議中心（TICC）舉行。至於韓國超人氣饒舌歌手Sik-K時隔5年將於4月12日再次來台舉辦專場演出，帶來最新力作及多首膾炙人口的經典單曲燃爆現場，活動將於Breeze MEGA Studio舉行。

趙權（左）率領2AM再度來台，Sik-K則將帶來新作品。（翻攝自X、城市之根音樂提供）

2AM相隔不到一年，帶著更盛大的演出回到台北，成員們表示非常想念台灣的粉絲且充滿期待，今年選在TICC擴大舉辦，不僅是對台灣粉絲的回饋，也想跟更多台北的I AM（粉絲名）們共創美好回憶，並透露為了這次的演唱會，成員們都很認真在準備，也非常期待再次見到大家。

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2AM主視覺。（D-SHOW提供）

除了團體活動外，2AM成員們也積極發展個人事業，趙權參與了音樂劇演出，展現了他在音樂劇方面的才華，瑟雍則在電視劇中展現精湛演技，獲得了觀眾的肯定。昶旻和珍雲也各自發行了個人專輯，展現了他們在音樂創作方面的實力。

2AM座位圖。（D-SHOW提供）

台北場門票在全台7-11 ibon 機台及 ibon 網站持續熱售中，票價區間分別為5,600元、4,600元及3,200元，全區採對號實名制入座。加入D-SHOW官方會員，還有機會獲得彩排、團體合照或單獨合照等福利。想知道更多相關訊息，請持續關注D-SHOW官方Facebook及Instagram。

Sik-K暌違5年將在台開專場。（城市之根音樂提供）

Sik-K以驚人高產量的作品數成為韓國饒舌頂流，各界歌手與偶像都爭相邀請合作歌曲，也曾在2020年與台灣的周湯豪、日本的JP THE WAVY跨國連袂推出作品。2022年Sik-K告別老東家，成立個人音樂廠牌KC，擔任CEO的他希望以首爾為據點，向全球傳遞嶄新的音樂能量，打造屬於這個世代的獨特聲音。

經歷疫情等波折，Sik-K終於在2025年確定來台，帶來最新力作及多首膾炙人口的經典單曲燃爆現場。【Sik-K Live in Taipei】將於4月12日於Breeze MEGA Studio舉行，票價為VIP票3980/預售票2780/現場票3200，VIP可獲得團體合影、親筆簽名照等福利，門票將在本週六（2月15日）中午12點於遠大售票系統開賣，售票詳情可洽Urban RooT 城市之根音樂粉絲專頁。

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