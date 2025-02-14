晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

2AM完整體來台場地升級！韓饒Sik-K暌違5年開專場

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國超人氣美聲男團2AM帶著全新亞洲巡迴演唱會《2am is coming to town》再次襲台，將於3月2日在台北國際會議中心（TICC）舉行。至於韓國超人氣饒舌歌手Sik-K時隔5年將於4月12日再次來台舉辦專場演出，帶來最新力作及多首膾炙人口的經典單曲燃爆現場，活動將於Breeze MEGA Studio舉行。

趙權（左）率領2AM再度來台，Sik-K則將帶來新作品。（翻攝自X、城市之根音樂提供）趙權（左）率領2AM再度來台，Sik-K則將帶來新作品。（翻攝自X、城市之根音樂提供）

2AM相隔不到一年，帶著更盛大的演出回到台北，成員們表示非常想念台灣的粉絲且充滿期待，今年選在TICC擴大舉辦，不僅是對台灣粉絲的回饋，也想跟更多台北的I AM（粉絲名）們共創美好回憶，並透露為了這次的演唱會，成員們都很認真在準備，也非常期待再次見到大家。

2AM主視覺。（D-SHOW提供）2AM主視覺。（D-SHOW提供）

除了團體活動外，2AM成員們也積極發展個人事業，趙權參與了音樂劇演出，展現了他在音樂劇方面的才華，瑟雍則在電視劇中展現精湛演技，獲得了觀眾的肯定。昶旻和珍雲也各自發行了個人專輯，展現了他們在音樂創作方面的實力。

2AM座位圖。（D-SHOW提供）2AM座位圖。（D-SHOW提供）

台北場門票在全台7-11 ibon 機台及 ibon 網站持續熱售中，票價區間分別為5,600元、4,600元及3,200元，全區採對號實名制入座。加入D-SHOW官方會員，還有機會獲得彩排、團體合照或單獨合照等福利。想知道更多相關訊息，請持續關注D-SHOW官方Facebook及Instagram。

Sik-K暌違5年將在台開專場。（城市之根音樂提供）Sik-K暌違5年將在台開專場。（城市之根音樂提供）

Sik-K以驚人高產量的作品數成為韓國饒舌頂流，各界歌手與偶像都爭相邀請合作歌曲，也曾在2020年與台灣的周湯豪、日本的JP THE WAVY跨國連袂推出作品。2022年Sik-K告別老東家，成立個人音樂廠牌KC，擔任CEO的他希望以首爾為據點，向全球傳遞嶄新的音樂能量，打造屬於這個世代的獨特聲音。

經歷疫情等波折，Sik-K終於在2025年確定來台，帶來最新力作及多首膾炙人口的經典單曲燃爆現場。【Sik-K Live in Taipei】將於4月12日於Breeze MEGA Studio舉行，票價為VIP票3980/預售票2780/現場票3200，VIP可獲得團體合影、親筆簽名照等福利，門票將在本週六（2月15日）中午12點於遠大售票系統開賣，售票詳情可洽Urban RooT 城市之根音樂粉絲專頁。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中