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娛樂 最新消息

高捷射山豬超神準眾人看呆！曾莞婷脫口「找不到自己人生」曝心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕卜學亮、姚元浩、郭泓志擔任領隊錄製《全明星出發吧！》，最新一集帶著曾莞婷、謝承均、高捷出遊，其中高捷許願要接近原住民部落體驗當地人的生活，三位星級領隊使命必達，帶著貴賓們前往布農族部落，體驗鋸木頭、射山豬等活動。

謝承均（左起）、曾菀婷、高捷採釋迦。（好看娛樂提供）謝承均（左起）、曾菀婷、高捷採釋迦。（好看娛樂提供）

在射山豬過程中，曾莞婷等人頻頻失敗，高捷則展現神射好功夫，一射就中，讓眾人讚嘆還是要靠大哥才行，高捷自豪表示這是刻在基因裡的功夫：「這個需要怎麼學！？」卜學亮也笑說：「沒看過豬也吃過豬嘛！」

高捷體驗原民射獵活動。（好看娛樂提供）高捷體驗原民射獵活動。（好看娛樂提供）

曾莞婷在旅程中難得吐心聲，分享從影甘苦談：「演員真的很常面臨一個問題，當你結束角色的時候，好像找不到自己的人生。」這次在《全明星出發吧！》大玩滑草、沙灘車，還有採釋迦，讓她在台東慢慢找回生活，在採釋迦看到碩大完美的果實，曾莞婷不禁讚嘆說：「好漂亮！好像寶石一樣喔！」

曾菀婷透過旅行尋找自己。（好看娛樂提供）曾菀婷透過旅行尋找自己。（好看娛樂提供）

在回程的路上，卜學亮關心詢問曾莞婷心情：「又多認識自己一點了吧？」曾莞婷也回應說：「已經找回自己80%了。」

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