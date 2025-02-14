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娛樂 電影

納豆夜車載依依泡溫泉！寵妻事蹟曝光「比情人節還浪漫」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕今天（14日）是西洋情人節，電影《命中註定那頭鵝》演員們紛紛分享印象深刻的情人節，納豆透露，因為他與依依都是務實派，從來沒有特別過情人節，日常就充滿著浪漫。

納豆分享他與依依的浪漫日常。（翻攝自納豆臉書）納豆分享他與依依的浪漫日常。（翻攝自納豆臉書）

林奕嵐、劉韋辰都是「手作派」，林奕嵐說：「期待收到手作的卡片，每一個細節都代表著對方的情感，手寫的字讀起來更有溫度。 」詹懷雲則是送過女友「手作」的禮物，「我們一起吃飯，她突然拿了禮物送我，我才知道當天是情人節，於是我親手做了一頓她喜歡吃的菜；也曾為了送對方喜歡的巧克力，但不知道該去哪買，騎了三小時車，才找到那間店。 」

今天是納豆和依依婚後的第一個情人節，一起在工作中度過，兩人都是務實派，從來沒有特別過情人節，不過納豆也分享屬於兩人的日常浪漫，「曾經在台中工作完，開夜車回台北帶依依去泡溫泉住一晚，隔天一起吃完兩人都愛的早餐店，再開車回台中繼續拍戲。」

詹懷雲曾騎3小時車找女友喜歡吃的巧克力，圖為《命中註定那頭鵝》劇照。（台北双喜提供）詹懷雲曾騎3小時車找女友喜歡吃的巧克力，圖為《命中註定那頭鵝》劇照。（台北双喜提供）

片中飾演林奕嵐父親的段鈞豪，生日是2月15日，他印象中的情人節都是生日一起過，「最難忘的情人節是有了女兒後的第一個情人節。因為是我這一輩子第一次有兩個情人一起陪我過節，全家人一起聚餐，只希望大家都健康平安。 」

詹懷雲（左）、林奕嵐主演的《命中註定那頭鵝》將在下月14日上映。（台北双喜電影提供）詹懷雲（左）、林奕嵐主演的《命中註定那頭鵝》將在下月14日上映。（台北双喜電影提供）

《命中註定那頭鵝》講述了身為「阿德利企鵝」頭號粉絲的月鵝，夢想前往南極研究企鵝，並相信愛情的純粹如同企鵝的婚姻價值。某天，她在路上遇見了身著企鵝裝的何德利，這位看似冷酷自適的大男孩，帶著與阿德利企鵝相同的氣味，讓她鼓起勇氣展開追求。隨著兩人關係的發展，月鵝開始在愛情與夢想之間掙扎，面臨出國留學與守護愛情的兩難選擇。

詹懷雲、納豆在《命中註定那頭鵝》當中一起合作。（台北双喜電影提供）詹懷雲、納豆在《命中註定那頭鵝》當中一起合作。（台北双喜電影提供）

電影由新銳導演楊宥瑜自編自導，林奕嵐、詹懷雲、納豆（林郁智）、陽靚、劉韋辰、陳華、段鈞豪、方志友共同演出，3月14日白色情人節全台上映。

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