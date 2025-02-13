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本土劇男星突脫口已婚16年！愛女念雄中與高慧君超有緣

（右起）高慧君、陳婉婷與楊忠穎今（13）日出席《生日快樂》茶敘。（大愛提供）（右起）高慧君、陳婉婷與楊忠穎今（13）日出席《生日快樂》茶敘。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《生日快樂》講述東臺灣第一間心蓮病房，醫護群與安寧病房中患者的醫病情。演出癌症患者的高慧君、陳婉婷與楊忠穎今（13）日出席茶敘。訪問時楊忠穎透露和高慧君有著奇妙緣份，意外抖出有一對分別念高一、國二的女兒、兒子，令現場驚呼駐顏有術。

45歲的楊忠穎透露和高慧君堂弟是大學同學，各自的女兒如今是同窗也是好閨密。現場驚呼看不出他已經當爸，他羞笑自己已婚16年，女兒就讀雄中音樂班，還有一名念國二的兒子。他被虧秘婚，哭笑不得地說：「因為我不紅吧，也沒人問我啊。」

楊忠穎已婚16年有一對兒女，被讚凍齡。（大愛提供）楊忠穎已婚16年有一對兒女，被讚凍齡。（大愛提供）

楊忠穎劇中罹患頭頸癌，必需做特殊化妝，上戲都要提早兩小時到。尤其整個口腔要呈現流膿又臭的樣態，薏仁汁就派上用場，劇中是被父親從小就拋棄的孩子，檢場飾演父親，兩人有很多父子對手戲，不過頭頸癌說話都不清楚，吵到最後他都暴力上場開始丟東西。楊忠穎說《生日快樂》是他拍戲以來「第一部進到現場，不會跟大家嘻嘻哈哈，從頭到尾要進入狀態」。還好劇組下戲後，大家會在臺中逛夜市，尋找有人煙的地方，回到真實人生中。

陳婉婷劇中罹患會陰癌，從小被媽媽被賣到私娼寮。（大愛提供）陳婉婷劇中罹患會陰癌，從小被媽媽被賣到私娼寮。（大愛提供）

而陳婉婷劇中罹患會陰癌，從小被媽媽被賣到私娼寮，直到在心蓮病房中出現了她生命中最後一道光。她表示拿到劇本時有田調還原原型角色的真實性，上網找私娼寮的資料之後更難過，「這世上怎麼會有這樣的事，想像自己在黑色空間裡就雞皮疙瘩，開拍第一天不到中午就已經虛脫，從頭哭到尾」。

高慧君、陳婉婷跟楊忠穎三個人都拍了很多大愛劇，碰到很多詮釋的原型人物都已經往生，高慧君會以田調過後的劇本跟導演討論演出方式，楊忠穎覺得「替已過世的人扮演他們的角色，讓後世的人有一些感觸跟啟發」，陳婉婷邊拍也邊覺得「有股能量可以迴向給扮演的角色。」

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