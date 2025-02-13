韓國YTR「小熙」在台遭辱罵 莽男下場曝光

韓國直播主小熙。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國直播主「小熙xiaoxi 샤오시」去年7月到台南玉井品嘗芒果冰，卻在台南車站被男子騷擾並以粗口「幹譙」，小熙嚇得躲到車站外躲避，男子卻一路尾隨，嚇得找警察求助，沒想到警察卻指責她不要拍到人。這段驚魂記在網路曝光後，粉絲向台南市政府抗議，市府也譴責騷擾行為，男子的行為經台南地院審理後依公然侮辱罪判處罰金5千元。

男子故意站在小熙後面揮手。（翻攝自YouTube）

當時男子表示自己因不滿被小熙拍到才尾隨，但進月台時該男子卻堂而皇之出現在小熙身後還不斷對鏡頭揮手。警方當時向小熙解釋：「因為妳有拍到路人，如果上傳到網路上，他（男子）不願意的話，妳可能就把他刪掉」。小熙因為緊張加上語言不通，委屈落淚。

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小熙受到驚嚇，在火車上哭了起來。（翻攝自YouTube）

台南市政府接獲粉絲投訴後，查明前因後果，發表聲明強烈譴責男子行徑，並要求各級機關加強宣導防範，避免網友對台南產生不好的印象，台南市長黃偉哲後來也在影片中與小熙合體，讓小熙對台南的印象產生極大翻轉，認為台南市個有美食又有人情味的地方，更開心表示願意再訪。

小熙（右）後來在台南巧遇市長黃偉哲。（翻攝自YouTube）

該男後遭警方依公然侮辱罪送辦，台南地院審理時認為男子與小熙雙方互不認識，僅因不滿小熙在月台進行直播便以粗口辱罵，男子犯後坦承犯行，依公然侮辱罪處罰金5千元。

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