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《好運來》男星始亂終棄米可白！網圍轟：渣男

賴慧如（左起）、藍葦華、米可白、王燦齊聚吃湯圓過元宵。（民視提供）賴慧如（左起）、藍葦華、米可白、王燦齊聚吃湯圓過元宵。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕昨天適逢元宵節，民視八點檔《好運來》演員賴慧如、藍葦華、米可白、王燦一同享用元宵，共度佳節。王燦近期劇中對賴慧如的禁忌戀，以及米可白的「始亂終棄」，讓他背負渣男罪名，他說今天上工前就先準備補品給賴慧如，希望他可以原諒曉剛要娶別人。

賴慧如開玩笑許願可以與藍葦華在劇中配對，沒想到竟掀起粉絲熱烈回應。她笑說：「我在社群發文說『我把有財（藍葦華戲中名字）穿上身』，結果粉絲超激動，紛紛留言說『有財是文琪的』，讓我覺得大家真的入戲太深了！」

而米可白每次進棚看到《好運來》的大海報時，都會許下心願希望自己也能有一張大張的《好運來》海報，「因為上一次帶海報回彰化老家餅舖張貼，好多民眾路過一直說太小張了，要放大再放大，讓更多人一起感受《好運來》的好運氣。」 

隨著劇情發展，《好運來》的角色關係越來越緊張，藍葦華透露現在演出蔡有財，每天都可以玩出一朵花，因為角色不受限，加上導演也支持，讓演員即興發揮，所以他進組拍戲還要動腦放一些笑料，讓觀眾看得開心。

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