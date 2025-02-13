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我沒死！賈乃亮爆死訊噩耗 「莫名被去世」忍不住反擊了

賈乃亮在中國網路上遭造謠去世。（翻攝自微博）賈乃亮在中國網路上遭造謠去世。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國男星賈乃亮先前才被爆「金馬影后」前妻李小璐在婚姻期間與饒舌歌手PG One發生「夜宿門事件」、「偷情激戰片外流」而數度躍上新聞版面，最終發出聲明證實兩人的夫妻關係已盡。豈料，賈乃亮近日在中國網路上遭造謠「死訊噩耗」，他打破沉默不再隱忍稍早為此闢謠。

賈乃亮近日在中國微博上遭造謠死訊，源於一張群組的對話截圖，而上頭的內容清楚闡述「願你的善良、真誠，同樣散播在另一個世界！讓另一個世界的朋友們同樣感受到！亮哥，只能來世再見！」此外，該對話截圖因被註明「賈乃亮經理人剛剛發的」，藉此為造謠加深真實程度，進而混淆視聽。

賈乃亮稍早曬出愛犬照片藉以闢謠。（翻攝自微博）賈乃亮稍早曬出愛犬照片藉以闢謠。（翻攝自微博）

然後，該對話截圖被發布後迅速於中國網路上發酵，關鍵字「賈乃亮去世」甚至衝上微博熱搜排行榜，在人云亦云、以訛傳訛的渲染下，使得賈乃亮不得不出面為「無故被去世」闢謠，稍早他曬出2隻愛犬的照片並發聲表示：「過個年又胖了，就你倆最舒服。」以此擊碎連日來遭瘋傳死訊的謠言。

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