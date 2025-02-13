「最強小三」高調宣布復出 發文問1句惹眾怒：明知故問

「最強小三」姚笛曾兩度當三。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星姚笛在2014年爆出介入演員文章和老婆馬伊俐的婚姻，因此被封為「最強小三」，演藝事業重挫。不過近期姚笛高調宣布復出，確定參加實境節目《演員請就位3》，日前發文宣傳卻引來大批網友抨擊。

姚笛PO文引眾怒。（翻攝自微博）

姚笛日前宣布加入《演員請就位3》的消息傳出後，就掀起不少網友喊抵制，近日她在微博發文，配合節目宣傳PO出填空題「你們覺得我在___賽道強的可怕？」，並在文中附上節目宣傳照，引起不少網友留言酸「2+1賽道」、「當三的賽道」、「你在2+1賽道確實強的可怕」、「明知故問，填了你又不高興」，顯見復出之路艱難。

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姚笛在2014年被拍到和人夫文章在深圳共度6天5夜，兩人還一起到香港旅遊，親密照片一一被攤在陽光下，當時文章的妻子馬伊俐才懷上第2胎，因此文章和姚笛慘被外界撻伐，文章發文向妻子道歉，這段不倫戀也隨之落幕，姚笛依舊沒有做出回應。另外，姚笛也曾被爆出介入李威和楊子晴的感情，因二度當三引來更多罵聲。直到2019年姚笛宣布與富商高傑結婚，文章和馬伊俐則在同年宣布離婚。

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