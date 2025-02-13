高慧君惡疾纏身動念當網紅 「抱母無力摔地」深夜痛哭

高慧君（右起）和陳婉婷、楊忠穎出席大愛新戲《生日快樂》卡司發布。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕金鐘戲后高慧君2021年出現甲狀腺功能低下，引發眼睛斜視等病狀，她今（13日）和陳婉婷、楊忠穎出席大愛新戲《生日快樂》卡司發布，談及病發原因，她鬆口經歷爸爸癌症到媽媽帕金森氏症，身為長女總想著「我行、我來、我扛」，最後才發覺自己不行了，驚吐病重時一度眼睛翻掉，有三天時間陷入極度黑暗的狀態。

高慧君這回演出肝癌病患，對於角色處境心有戚戚焉。她戲外受甲狀腺亢進之苦，曾雙眼凸出到必須暫緩最愛的演戲，當時2部戲劇跟1部音樂劇無法演讓她相當崩潰，但不久便轉念把時間拿來陪伴同樣生病的媽媽。

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高慧君當時忍著身體不適，把心力放在帕金森氏症媽媽身上，每天替媽媽筋膜按摩舒壓，有次媽媽打完新冠疫苗後突然身體無力，她趕緊抱起媽媽，卻因自身乏力母女倆應聲倒地，聽到母親哽咽後，她趕緊安慰：「沒關係我腳有力量！」高慧君坦言當下心裡很崩潰，只能趁深夜媽媽睡著後偷偷落淚。

高慧君戲外受甲狀腺亢進之苦，學習與之共存。（大愛提供）

高慧君坦言病發時一度動念到山上隱居，「那時候想說怎麼活下去，去山上買雞種菜、砍竹子做竹筒飯，甚至跟媽媽講開YouTube頻道，找些愛情歌用鄒族語教我怎麼講。」她後來尋求宗教精進心靈，一個禮拜深沉禱告，「那是屬於我跟上帝間的對話，所有痛苦、想哭、生氣貧瘠時，我就去發洩給宇宙中的力量。」

高慧君至今左眼仍微凸，她表示甲狀腺是一輩子的事，最重要是隨時舒壓，壓力要學會釋放，在中間找到最好的平衡，做長期共存打算。問及如何與壓力共處，她語重心長地勉勵：「我們都是普通的人，丟給上帝佛陀，做一個脆弱的人、釋放壓力，重新面對明天會發生的事。」

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