朴珍榮退伍後首回歸！相隔12年合作盧正義感嘆「心不老人老」

朴珍榮（左）和盧正義一同出席新劇《魔女》記者會。（friDay影音提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由韓團「GOT7」朴珍榮與「MZ世代代表演員」盧正義主演的韓劇《魔女》， 11日在韓國舉行記者會宣布將開播，朴珍榮退伍後首度回歸，興奮表示「幸福加倍！」與童星出道的盧正義暌違12年再度合作更感嘆「心不老人老。」

韓劇《魔女》改編自全球累積點閱數破1億3千萬次的同名網漫，自選角階段便因「與原作契合度高達 200%」而備受期待，記者會上導演金泰均表示，《魔女》不僅描繪青春男女間的愛情，還探討了社會問題，並擁有極為完整的敘事結構，透過「資料探勘（Data Mining）」這一嶄新元素展開獨特的愛情故事，同時期望透過電視劇填補漫畫章節間的空白，使故事更加豐富完整。

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不僅如此，金導演還驚喜透露《魔女》可是集結了自己所有人脈資源所打造，他特別邀請了近期以《外傷重症中心》全球人氣爆棚的朱智勛來客串，每一集還會有陳善奎等實力派演員特別演出，這些「驚喜嘉賓」可望會是觀眾追劇時的亮點之一。

朴珍榮出席新劇《魔女》記者會直呼既緊張又興奮。（friDay影音提供）

朴珍榮於去年11月正式退伍，在談及退伍後的首度回歸，感性地說：「這部作品其實早在兩年前就已完成拍攝，是我入伍前的作品，如今在退伍後上映，讓我感到既緊張又興奮。能夠以退伍之後的身份迎來新作，更是讓幸福感加倍了。」並表示為了讓原作粉絲滿意，自己特別注意了眼鏡的形狀、服裝的材質，盡可能做到最高度還原角色。

盧正義出席新劇《魔女》記者會。（friDay影音提供）

《魔女》同時也是朴珍榮與盧正義繼2012年的《Dream High 2》之後再次合作，當被問到合作感想時，朴珍榮一開始笑著說：「時間真的過很快，12年後竟然能與當時的朋友一起拍戲，這種緣分真的很奇妙。」然而下一秒卻感嘆道：「讓我有點不甘心的是，心境和當時沒什麼變化，可是為什麼身體卻在不斷老去呢？我明明還是19歲的啊。」

沒想到身為主持人的韓國娛樂圈大前輩朴京林聞言立刻回應：「那我怎麼辦？為何要講這個......」嚇得朴珍榮趕緊站起身來，向大姐大90度鞠躬道歉「對不起！」讓現場瞬間笑聲四起。

此外，朴珍榮也提到雖然與盧正義是二度合作，但由於《魔女》的角色設定，兩人這次的互動並不算頻繁，笑稱「之後一定要再合作一次，演個對話多一點的戲才行！」

有趣的是，全場最年輕的盧正義竟然成了動作指導，親自教其他演員如何擺出「貓咪愛心」手勢，因當兵而完全不知道這個流行手勢的朴珍榮，在學會後恍然大悟開心地說：「這個很棒耶！」主持人笑著提醒：「在你當兵的這兩年裡，世界已經發生了很多變化呢。」《魔女》2月15日起每週六日晚間獨家於friDay影音與韓國同天更新。

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