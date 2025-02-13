芮妮4度化身BJ再獲好評！深入人生課題獲讚系列最動人

影后芮妮齊薇格亮麗現身《BJ單身日記：戀上小鮮肉》澳洲首映會。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由影后芮妮齊薇格再度回歸主演的經典系列續作《BJ單身日記：戀上小鮮肉》，目前於知名影評網站爛番茄開盤獲得88%新鮮度好評，芮妮第四度飾演跨越世代的浪漫喜劇女主人翁布莉琪瓊斯再展好演技，電影也獲讚是系列中最動人的篇章，「不光是探討情愛，更深入人生課題、直視生命的流逝。」

影后芮妮齊薇格（中）和奇維托艾吉佛（左）、「小鮮肉」李奧伍道爾在《BJ單身日記：戀上小鮮肉》談情。（UIP提供）

該片日前在澳洲舉行盛大首映，包括芮妮、李奧伍道爾、奇維托艾吉佛等主要演員一同出席，芮妮除了回歸演出，也和原著小說作者海倫費爾汀一同擔任執行製片。她表示重返這個電影系列最重要的原因就是海倫與布莉琪這段人生篇章的深厚關係，「她寫出了對她來說最珍貴和最私密的時刻，她在經歷這些自己人生中關鍵時刻的同時，也和她的孩子們分享了這些時刻發生的一切。」

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芮妮也提到，她和導演麥克莫里斯第一次見面，就決定再次飾演布莉琪這個經典角色，「我們見面的時候，麥克表現得非常誠懇和率直，他很努力試圖找到最好的方式來捕捉這些人生片段，而且必須以人們真正經歷這些人生經驗的方法呈現。這部電影該如何讓觀眾感同身受？我們又該如何刻劃人生的真理？」直說最後找到了最好的方式來展開全新篇章。《BJ單身日記：戀上小鮮肉》將於明天（14日）在台上映。

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