日真子公主婆婆出自傳 惹怒日本前暴力團成員

日本皇室秋篠宮長女真子（右）2021年與大學同學小室圭結婚。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本皇室秋篠宮長女真子2021年與大學同學小室圭結婚後，兩人便前往紐約展開新生活，沒想到小室圭的母親小室佳代卻不是個好惹的角色，她先前爆發金錢糾紛，被指欠錢不還。如今小室佳代又出自傳《Brand New Day, A New Day》（暫譯：全新的一天），內容激怒前暴力團（黑道）成員。

小室圭的母親，也是真子公主的婆婆，小是佳代。（翻攝自X）

該名前暴力團成員被小室佳代稱為「恩人」目前已80多歲，但小室佳代卻在自傳中自傳把自己洗白，「她充分利用我，每次想起她（小室佳代）對我所做的事，我就非常憤怒」，該名前暴力團成員指出小室佳代根本扭曲事實。小室佳代是日本真子公主的婆婆，今年58歲的她日前出了自傳，並在書中提及自己的恩人，但這位暴力團前成員卻怒指小室佳代自傳根本避重就輕，許多過去的往事她都隱而不談，因此自己才被激怒。

請繼續往下閱讀...

小室圭考了3次才考上紐約律師，2022年順利進入紐約法律界。小室佳代本月6日發表自傳，並表示真子公主2017年訂婚新聞發表會後受到的抨擊，她認為非常感謝，不過在自傳中，小室佳代避而不談自己先前欠債的問題，也否認和真子公主夫妻倆共同生活在美國。

日本真子公主（左）婚後與小室圭前往美國紐約展開新生活。（法新社）

小室佳代在自傳中不但過度美化自己，還透露真子公主和小室圭感情甜蜜，甚至曝光了真子公主家庭拿手菜。小室佳代也在書裡寫出過去自己和家人的內容都受到真子公主和小室圭的婚是被曝光在媒體上，讓她一度覺得很害怕，甚至想消失。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法