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娛樂 歐美

音樂魔人推「最後一張專輯」？威肯創紀錄不戀棧曝引退原因

〔記者許世穎／綜合報導〕本月初剛在葛萊美頒獎典禮帶來驚喜演出的「音樂魔人」威肯近期在數位平台Spotify創下「首位擁有27首破10億串流單曲歌手」紀錄，日前推出第6張專輯《追逐明日》更在本周拿下告示牌專輯榜冠軍，也成為今年全美首周銷售成績最佳的作品。

即便不斷創下傲人的成績紀錄，威肯卻不戀棧，更在近期訪問中表示自己想要卸下「威肯」這個身分，專輯《追逐明日》可能就是以此人設發行的最後一張作品。

威肯近期表示自己想要卸下「威肯」這個身分，專輯《追逐明日》可能就是以此人設發行的最後一張作品。（環球音樂提供）威肯近期表示自己想要卸下「威肯」這個身分，專輯《追逐明日》可能就是以此人設發行的最後一張作品。（環球音樂提供）

2022年威肯在一場8萬人的洛杉磯演唱會失聲，隔天去就診後，醫生說除了聲帶發炎以外，沒有其他症狀，威肯才明白是壓力影響生理，而這也成為他想要卸下「威肯」身分的重要轉捩點，他表示：「某部分的我心裡想著『你會失去聲音就是因為一切都已經完成了，你該說的都說了，不要在這場派對裡面過度停留。你可以現在就結束這一切，並過一個快樂的人生。』或許《追逐明日》就是該謝幕的時刻？」

威肯接著說：「如果不是在巔峰時離開，那什麼時候才是合適的時機？一旦你對我的了解過多，那就是該轉變的時候了。」 他形容音樂事業宛如一場老鼠在輪圈中奔跑的無止境競賽，「更多的名譽、成功、演出、專輯、獎項以及更多的冠軍紀錄，這些永遠都不會停下來，除非你自己結束它。」

威肯認為自己已經以「威肯」這個身分做到極致了。（環球音樂提供）威肯認為自己已經以「威肯」這個身分做到極致了。（環球音樂提供）

不過威肯強調這並不代表他要停止做音樂，而是他認為自己已經以「威肯」這個身分做到極致了，他說道：「沒有人能把『威肯』這個身分做得比我更好，而我也不打算再讓他進化了，我已經透過這個身分完成了所有挑戰，很期待接下來會發生什麼事。」

威肯預計將在5月16日推出專輯同名電影，邀請曾演出《永恆族》的愛爾蘭演員貝瑞柯根與以影集《星期三》爆紅的珍娜奧特嘉共演。全新專輯《追逐明日》數位平台已經上線，實體專輯首批贈送限量夜光海報，數量有限、送完為止，實體通路明（14）日正式發行。

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