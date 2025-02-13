大霈想與喜劇演員「發展綜戀劇情」 接新節目挑戰體能

〔記者林欣穎／台北報導〕胡宇威、「大霈」李霈瑜、「小煜」楊奇煜、林莎、「吱吱」郭芝吟、文姿云、喬瑟夫、「超認真少年」許廷瑞參與錄製公視實境節目《不在我的世界當勇者》，共8位來自不同跨領域的佼佼者，節目耗時1年多籌備，這次接下主持棒的胡宇威表示：「一開始其實不知道有哪些任務或賽事，參與之後更深入的了解文化，與認識這些夥伴非常難忘！」

大霈參與節目期待發生戀綜劇情。（公視提供）

實境節目《不在我的世界當勇者》以運動競技、探索自我成長及傳達文化傳承為宗旨，設計了多項極限挑戰關卡，包括原住民文化融入的儀式競賽、體能與智慧並重的合作挑戰，如角力、鋸木、傳統射箭、狩獵等，讓參賽者在極限挑戰中突破自我。

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製作單位更為了拍攝此節目，特別打造超過百坪密室空間、藝人宿舍、導播控制室等，節目裡將窺探主持群最日常互動、最真實的情感與最激烈的競爭火花，大霈憶起節目拍攝競賽過程，她也坦言：「超級不容易！很想念大家聚在一起聊天，互相療癒的過程。」大霈也笑說：「期待能跟喬瑟夫試圖發展綜戀劇情，結果很可惜沒有。」

喜劇演員喬瑟夫，深受主持群喜愛。（公視提供）

以棒棒糖男孩出道的小煜談起首次見到主持群的印象：「最喜歡喬瑟夫，因為他的笑點演戲節奏讓我很喜歡。」《食尚玩家》主持人林莎首次挑戰實境節目也令主持群相當驚艷，外表瘦小的她，比賽時卻充滿的幹勁與爆發力，取得多次佳績。

創作歌手郭芝吟帶著吉他參加節目，以音樂與大家建立連結，她表示：「因為我很喜歡拿著吉他唱歌跟創作，也是我最自在跟人連結的方式，節目中自然彈起吉他與大家互動的過程相當難忘！」

大霈（前排左起）、郭芝吟與文姿云（後排左起）、喬瑟夫、楊奇煜、許廷瑞、胡宇威、林莎錄製新節目。（公視提供）

其中喜劇演員喬瑟夫與郭芝吟因外型相似，常被網友誤認為兄妹，當兩人首次在節目中相遇時，喬瑟夫開玩笑地說：「怎麼妹妹來了！」郭芝吟也笑回：「看到喬瑟夫覺得很好笑，心想該不會是因為我們長得很像，所以才邀請我們吧？」但經過節目相處後郭芝吟覺得，如果真的有個像喬瑟夫這樣的哥哥一定會很幸福，因為他雖然話不多，卻總是默默關心大家。《不在我的世界當勇者》將於2月23日起每週日晚間9點公視、公視+同步播出。

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