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娛樂 日韓

《換乘》2對現任CP驚喜登場！女團成員下節目復合前男友終於公開

〔記者許世穎／綜合報導〕「韓國戀綜天花板」人氣戀愛實境秀《換乘戀愛》推出番外篇《換乘戀愛-另一個開始》，最新一集熟面孔大放出，再掀話題，包含第一季的李可可與第二季的朴元彬現身錄影棚擔任客座嘉賓，而在濟州島的住宿地，第三季的情侶檔李宥貞與崔昌鎮、宋多惠與徐東振則作為特別嘉賓驚喜登場。

《換乘戀愛-另一個開始》第一季的李可可與第二季的朴元彬現身錄影棚，擔任客座嘉賓。（Hami Video提供）《換乘戀愛-另一個開始》第一季的李可可與第二季的朴元彬現身錄影棚，擔任客座嘉賓。（Hami Video提供）

大夥一起回顧各自在節目中的名場面，其中李宥貞與崔昌鎮在節目中爭執，讓男方飆出「果然是讓人生氣的傢伙啊」的經典名言，最終選擇復合的兩人，男方曾承諾：「我會讓妳經常開心地笑。」節目中被問及最近是否有兌現這個承諾時，李宥貞笑著回答：「一直都是。」當眾放閃灑糖，引起全場尖叫！這樣充滿愛情火花的節目，絕對是情人節必看首選！

第三季出演的前女團成員宋多惠，當時在節目中公開交往13年的前練習生男友徐東振而蔚為話題，雖然節目中兩人沒有配對成功，但近日無預警宣布復合，兩人也邁入交往14週年，徐東振談到戀愛公開的新變化：「最近真的覺得很好，感覺像在談一場新的戀愛。以前我們出去玩或看電影得假裝是朋友，但現在變得自在多了。」

《換乘戀愛-另一個開始》第三季的情侶檔李宥貞與崔昌鎮現身本季濟州島住宿地，並和大家一起回顧當初參演時的經典畫面。（Hami Video提供）《換乘戀愛-另一個開始》第三季的情侶檔李宥貞與崔昌鎮現身本季濟州島住宿地，並和大家一起回顧當初參演時的經典畫面。（Hami Video提供）

李宥貞也分享自己的觀察：「他們公開戀情後，每次看到歐巴，都覺得他開心得不得了。這才讓我意識到，他原來一直有這份渴望。」宋多惠也認同：「關係變得更深、更好的同時，也讓我開始反思，過去我是不是沒有足夠地尊重他的想法與感受。」

除了兩對現任CP的登場刺激戀愛氛圍外，節目組也觀察到，第三季的崔昌鎮跟第一季的郭珉在竟互相搭話，客座嘉賓的李可可才爆出不為人知的故事，「他們兩位都是我在美國唸高中時的朋友」。

先前第一季僅曝光李可可與郭珉在是在美國高中交往的前任，但李可可進一步透露，崔昌鎮在美國讀書時也跟她是朋友，「只是當時珉在跟昌鎮彼此不認識，應該是回韓國後才有交集。」奇妙的緣分也讓主持人Yura驚呼，「這個世界有這麼小嗎？」《換乘戀愛-另一個開始》1月23日起在Hami Video每週四全台獨家跟播。

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