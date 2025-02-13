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娛樂 電視

胡瓜收兩億合約「找唐綺陽算命」揭驚人結果 曝私下談話全說了

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜開設YouTube頻道《下面一位》，最新一集邀請到「國師」唐綺陽，胡瓜透露兩人是舊識，已有18年的交情，十幾年前胡瓜還曾為收到「兩億合約」困擾，請了唐綺陽來幫他算命，如今憶起此事仍大讚唐綺陽的建議很好，不過他也隨即吐槽唐綺陽瘦身太成功，走進錄影現場還認不出對方，開玩笑表示：「以為妳還沒來。」

談到兩人的認識起源，是胡瓜當年遇上價值兩億合約的問題，透過共同好友牽線找到唐綺陽，向她算塔羅指點迷津，兩人相談甚歡聊了一整晚，也因此結緣，胡瓜表示，因為唐綺陽當晚的建議他沒有接下那份合約、仍留在原本的公司，「只是大家並不知道這件事情，妳的建議非常好，因為那件事情會讓人更謙虛、更認真看每件事情，加上妳的指點我也覺得人生變得更順遂。」

胡瓜合體唐綺陽。（下面一位提供）胡瓜合體唐綺陽。（下面一位提供）

聊到唐綺陽從電視轉戰自媒體的契機，認為自己也愛說話，與其等待機會降臨不如自己創造舞台，和胡瓜的經歷不謀而合。兩位同為主持人，都擁有不少主持經驗，在節目中互相交換在主持人這角色上一路上的心得感想，唐綺陽對胡瓜的精闢見解點頭如搗蒜，兩人非常契合。唐綺陽身為YT前輩，也向胡瓜分享經營自媒體的成功撇步，認可胡瓜的表現。

胡瓜當起Youtuber成功打入年輕人市場，也順道考考對年輕網路用語的認知度，其中一題「觸爛」胡瓜難以理解，經由一番解釋後胡瓜馬上學以致用，現場造樣造句：「北流鑽石舞台之夜很值回票價，觸爛！」笑翻全場。不過也讓他開玩笑丟板子，：「以後不要再出這種問題。」

而近幾年討論度高的MBTI 16種人格，胡瓜向大家坦承自己是I人（內向人格），正當全場滿頭問號應該是E人（外向人格）時，他才慢慢坦承自己其實非常內向，私下也不太喜歡應酬，面對臨時取消的聚會其實是會感到開心，不為人知的小秘密也讓胡瓜獲得I人認證。

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