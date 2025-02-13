郭書瑤「辣穿透視衣」 日本街頭炸出超兇上圍被搭訕

郭書瑤經常透過社群分享生活。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「瑤瑤」郭書瑤擁有甜美臉蛋及火辣身材受到許多關注，平時會透過社群記錄生活的她，昨（12）上傳一段在日本逛街的影片，可見她與本土饒舌團體「玖壹壹」成員春風的搞笑互動，而她穿著透視上衣的火辣裝扮，意外成為網友關注焦點。

瑤瑤穿搭十分火辣。（翻攝自IG）

瑤瑤在社群上傳一段於日本逛街被搭訕的短片，可見畫面中的她頂著一頭金髮，身穿黑色羽絨外套，裡面則是黑色透膚上衣，透出內裡的卡其色Bra，豐滿上圍及深邃事業線一覽無遺，相當火辣。而向她搭訕的人正是同行的春風，他搞笑自稱是街頭攝影師「爐背鬆」，並表示希望能幫瑤瑤拍幾張照，瑤瑤也十分配合，拿起各種道具搞笑擺拍。

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瑤瑤配合掌鏡者春風搞笑擺拍。（翻攝自IG）

此外，郭書瑤也於IG分享多張春風在街頭幫忙拍的照片，寫實的拍攝風格，讓瑤瑤笑虧「感謝砍成丹尼爾，幫我補捉這麼多迷人的倩影」。兩人一搭一唱的逗趣互動，令大批網友笑翻，「逐漸母湯的照片」、「不排除提告嗎？」、「超出我人生對攝影藝術的認知範圍」，更有不少人將重點放在瑤瑤的火辣裝扮，直呼「流量密碼」。

瑤瑤分享多張春風拍攝的寫實照片。（翻攝自IG）

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