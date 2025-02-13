晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

激似女神周海媚！游鴻明超正女兒美成這樣 還是台大學霸

游鴻明女兒游宇潼。（記者胡舜翔攝）游鴻明女兒游宇潼。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕游鴻明的正妹女兒游宇潼勇闖歌壇，外型亮麗的她激似女神周海媚，受訪透露就連老爸看到新聞都感到震驚，看了新聞後開玩笑說：「我的老婆怎麼會變成了周海媚？」

游宇潼花了2年就念完4年學制的UCLA數學系，回台灣發展演藝事業，目前還是台大企管的碩士生，而她大學畢業後就沒有跟家裡拿錢，個性非常獨立。

對於勇闖音樂之路，游宇潼表示：「爸爸有給我實際建議，但是沒有金援，是我自己去找投資人，還有之前工作存的錢。」自掏腰包已經花了台幣百萬，打趣戶頭快要清空。

游鴻明女兒游宇潼。（記者胡舜翔攝）游鴻明女兒游宇潼。（記者胡舜翔攝）

游宇潼發行首張專輯《楚門》，爸爸在音樂上也有給予很多建議，提到星二代的光環，她表示：「我小時候會覺得不要說我是游鴻明的女兒，那時候太不懂事，能走上音樂這條路，受到這麼多人的幫助，都是因為爸爸的關係。」

游宇潼更希望自己能讓家人開心，「能讓他（指游鴻明）開心驕傲，是我最想要做的事情。」她更稱從小到大都把爸爸當成偶像，認了老爸長得比前男友還要更帥。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中