激似女神周海媚！游鴻明超正女兒美成這樣 還是台大學霸

游鴻明女兒游宇潼。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕游鴻明的正妹女兒游宇潼勇闖歌壇，外型亮麗的她激似女神周海媚，受訪透露就連老爸看到新聞都感到震驚，看了新聞後開玩笑說：「我的老婆怎麼會變成了周海媚？」

游宇潼花了2年就念完4年學制的UCLA數學系，回台灣發展演藝事業，目前還是台大企管的碩士生，而她大學畢業後就沒有跟家裡拿錢，個性非常獨立。

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對於勇闖音樂之路，游宇潼表示：「爸爸有給我實際建議，但是沒有金援，是我自己去找投資人，還有之前工作存的錢。」自掏腰包已經花了台幣百萬，打趣戶頭快要清空。

游鴻明女兒游宇潼。（記者胡舜翔攝）

游宇潼發行首張專輯《楚門》，爸爸在音樂上也有給予很多建議，提到星二代的光環，她表示：「我小時候會覺得不要說我是游鴻明的女兒，那時候太不懂事，能走上音樂這條路，受到這麼多人的幫助，都是因為爸爸的關係。」

游宇潼更希望自己能讓家人開心，「能讓他（指游鴻明）開心驕傲，是我最想要做的事情。」她更稱從小到大都把爸爸當成偶像，認了老爸長得比前男友還要更帥。

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