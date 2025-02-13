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娛樂 電視

梁赫群當實習生做苦力！搭檔徐小可開新節目 直擊直播主工作基地

〔記者林欣穎／台北報導〕梁赫群首次搭檔徐小可主持八大全新節目《直播下班後》，節目中將直擊造訪百萬直播主的工作基地，並揭露這群累積創造「億」級驚人銷售的直播主故事，節目將於3月2日起播出。

梁赫群（右）、徐小可搭檔主持新節目《直播下班後》。（八大提供）梁赫群（右）、徐小可搭檔主持新節目《直播下班後》。（八大提供）

八大綜合台最新外景節目《直播下班後》，透過主持人梁赫群及徐小可，將帶領觀眾進入直播主的世界，探索他們的工作和生活，並揭露他們在鏡頭背後的點滴心情與真實面貌，讓觀眾可以更深入了解這些直播主的幕後成功故事。

梁赫群、徐小可在《直播下班後》節目中，不惜到倉庫當實習生做苦力、還頂著寒流前進小琉球外景直播，更參與直播主的家庭聚會，一度感動到痛哭流涕，並也初體驗直播秒殺完售的成就感！

梁赫群說：「同樣是面對鏡頭說話，電視和直播銷售是完全不同的表現，最困難的是要說兩個小時的話，而且還要保持高度的腎上腺素。」徐小可表示：「別看直播主光鮮亮麗的架著手機講講話東西就賣出去，這些都是要花很多時間做功課和經營粉絲的，關心紛絲的心情回留言回到半夜是常有的事，羅馬真的不是一天造成的！」

梁赫群、徐小可到倉庫當實習生做苦力。（八大提供）梁赫群、徐小可到倉庫當實習生做苦力。（八大提供）

一向以幽默風趣的主持風格深受觀眾喜愛的梁赫群，這次在節目中，為緩解直播主首次面對電視鏡頭的壓力，拿出他擅長插科打諢的功力，把棚內錄製綜藝節目的歡樂氣氛，複製到外景主持，讓整個錄製現場充滿笑料和輕鬆氛圍。

而近年斜槓也直播帶貨的徐小可，以同理心的思維發揮其細膩且富有情感的引導，帶領觀眾深入了解直播主的內心世界，探討他們事業發展之餘，更關注他們的人生觀與個人經歷。

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