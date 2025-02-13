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娛樂 音樂

游鴻明正妹女兒情斷敏盛醫院富三代！分手原因曝光驚吐：救救我

〔記者陽昕翰／台北報導〕「正妹星二代」Eileen游宇潼舉辦發片活動，她是游鴻明的寶貝女兒，曾被媒體拍到與敏盛醫院三代男友楊博翰交往中，沒想到今天受訪卻驚爆恢復單身一個禮拜，每天以淚洗面仍在療情傷。

游宇潼的新歌《茶餐廳》呼應感情事，對於分手原因，她侃侃而談，「其實這個男朋友，有一段時間是走到很穩定的狀態，可是要進入下一個階段之前，我想要體驗一個人的完整。」

游宇潼認了目前的狀態就是單身，她主動提分手，對方也尊重，「做了這個決定滿困難的，單身快一個禮拜，一是我的工作真的很忙，二是我缺乏一個這樣的體驗。」

游宇潼。（記者胡舜翔攝）游宇潼。（記者胡舜翔攝）

沒想到在真正提出分手後，游宇潼卻處在崩潰狀態，坦言這幾天都在哭，就連老爸游鴻明也很震驚，不斷關心詢問，「我爸說不要把話說得太死，遇到好的人不要輕易丟掉，還是得去成長。」

游宇潼。（記者胡舜翔攝）游宇潼。（記者胡舜翔攝）

對於舊愛楊博翰，游宇潼充滿著感恩，她成熟說：「內心我還是非常感恩，算是我非常穩定的一段關係，我們不是不愛，就會覺得說沒有這麼被需要的感覺。」兩人在音樂上還是有合作。

游宇潼認了與對方偶爾會有聯絡，感到孤單時也會掙扎，內心冒出「可不可以救救我」的OS，而前男友也回訊：「這個是妳選擇的，我也必須幫妳達成。」

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