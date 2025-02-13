三級片女星花2萬參加「富豪飯局」尋真愛 驚見殘酷真相失望了

袁嘉敏擁有亮麗外型及火辣身材。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕40歲港星袁嘉敏因拍攝三級片《鴨王》一脫成名，近期移民英國的她，至今仍單身未婚，上個月拍片自曝花了500英鎊（約台幣2萬元）參加「富豪飯局」，希望能找到合適對象，但到了現場卻發現一個殘酷真相，讓她大失所望。

袁嘉敏花費2萬參加私人俱樂部派對。（翻攝自YT）

袁嘉敏在影片中透露，某天看到名流富人和時尚人士參加的私人俱樂部「Annabel's」即將舉辦新年派對，雖然要參加費500英鎊，但希望能藉此看看不同的景色，想多參加社交活動，更融入當地的生活，坦言自己還是單身，「我想尋找另一半，因此我想認識更多新朋友。

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沒想到出席派對後，卻發現與想像的不同，袁嘉敏透露當晚只有自己是一個人參加，其他人全都攜伴，用餐時眾人入座在長型餐桌，她被安排在長桌最後面的單人座位「主家席」，但因為覺得是很重要的位置，所以原想拒絕，改去坐其他座位，「他們告訴我，你只有一個人，所以我要坐在桌子的最後一個位。」雖然有些尷尬，但她依然度過一個美好的夜晚，表示在場所有人都對她很友善，內部裝潢也十分精美，讓她大開眼界。

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