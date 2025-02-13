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娛樂 最新消息

高調約紀卜心滾床單！人夫鬆口認了：老婆是幕後推手

〔記者陽昕翰／台北報導〕人夫歌手田亞霍公然對紀卜心高唱心碎情歌《紙屑》，兩人高調談情說愛甜蜜「滾床單」，把太座晾一旁的田亞霍大方認：「老婆是幕後推手！」

田亞霍、紀卜心甜蜜滾床單。（猫少娛樂工作室提供）田亞霍、紀卜心甜蜜滾床單。（猫少娛樂工作室提供）

田亞霍力邀好友紀卜心擔任MV女主角，兩人在劇中扮演相戀到分手的情侶，甚至還要挑戰床戲。

田亞霍笑說：「拍這樣的『床戲』完全坦蕩蕩，因為其實這次的女主角選角，甚至是老婆提議並且主動詢問的，所以根本完全不用先『報備』。」

儘管跟紀卜心認識很久，兩人在拍感情戲時難免有點小尷尬，田亞霍坦言有點小緊張，他笑說：「因為太熟悉彼此了，很多親密畫面拍攝完都略微尷尬，在看回放時都覺得蠻好笑的。」

田亞霍力邀好友紀卜心跨刀拍攝MV。（猫少娛樂工作室 提供）田亞霍力邀好友紀卜心跨刀拍攝MV。（猫少娛樂工作室 提供）

紀卜心則稱讚田亞霍是紳士，大讚他很會帶戲，還笑說：「我們演吵架戲的部份特別有默契。」

西洋情人節將至，田亞霍不忘犒賞老婆，他表示：「最近比較忙碌，這次應該會像往年一樣，訂個餐廳，加上情人節紅包，簡單過節。」

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