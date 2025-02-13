阿翔出家了？泰國路邊「赤腳化緣」被拍 曝心聲：想恢復自由之身

阿翔泰國赤腳跟隨師父去化緣。（鬧著玩YT提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕由「浩角翔起」阿翔、浩子、顏永烈、浩角翔起、陳沐青、黃云歆、Jessica等人組成的YT網路節目《鬧著玩》以外景旅遊、分享美食為主題圈粉無數，近期節目安排阿翔到泰國曼谷，在36小時內進行極奢華與極簡的體驗，從尊爵的豪華禮遇馬上進入極簡的僧侶生活，戲劇性的反差體驗讓阿翔直呼「兩種截然不同的生活，實在是太衝突的企畫了。」

《鬧著玩》先安排阿翔搭直升機從空中鳥瞰曼谷的美，接著讓他去全曼谷最高樓層的餐廳享受墨西哥佳餚，晚上也入住星級飯店的尊爵套房，一切都是非常奢華的享受，頂級的待遇貴族般的生活讓阿翔不敢置信。

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阿翔分享在泰國當修行者的餐點。（鬧著玩YT提供）

還沉浸在貴賓禮遇的阿翔隔天凌晨三點半就被團隊從美夢中搖醒，團隊立刻安排他去泰國的寺廟（Wat Cholpratarn Rangsarit）體驗當修行者，在寺廟內每小時都有不同的師父帶領唸經上課，阿翔坦言自己腦袋都還沒清醒，「師傅的唸經真的完全聽不懂，身體被困在那邊，完全動彈不得，心又繫著接下來要錄製得節目舞蹈表演，忍不住一直看時間，不知經文何時可以結束，只想趕快恢復自由之身。」

阿翔分享在泰國當修行者的餐點。（鬧著玩YT提供）

以為聽完經文修行者體驗就結束了，想不到6點又被安排隨著寺廟內的師父 一起外出化緣，赤腳走在附近的街道上，阿翔說「附近居民都會提早準備好粿條、餅乾、飲料、水果….等食物，化緣的食物每天都不一樣，化緣得到的食物當天中午師父們就會吃掉，修行者是不能吃的，但寺廟會另外煮食物給修行者食用。」附近的居民都很尊敬和尚，他們說這些貢獻可以讓他們感到心安 。

阿翔體驗當修行者。（鬧著玩YT提供）

面對這次心情猶如「洗三溫暖」的泰國之旅，阿翔說這次的體驗讓他學到了慢活，「心境反而有種前所未有的寧靜感，讓自己更加珍惜擁有的一切。」不過阿翔也碎念表示：「我有惹到企劃嗎？為什麼每次都想整我！」。

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