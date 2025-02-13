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蔡岳勳離婚4年 父蔡揚名：6年沒見到兒子

于小惠和蔡岳勳在2000年結婚，婚後育有2子2女。（翻攝自臉書）于小惠和蔡岳勳在2000年結婚，婚後育有2子2女。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名導演蔡岳勳2023年傳出曖昧28歲沒名氣中國女星尚娜，2人多次被目擊出雙入對，進而爆出與明星妻于小惠婚姻亮紅燈，于小惠日前受訪鬆口透露已和蔡岳勳離婚4年，消息一出震撼娛樂圈。

去年元月，蔡岳勳父親、知名導演蔡揚名出席「阿姑」周遊、李朝永舉辦「三三姐妹會」聚會，自曝已6年沒見到兒子，不曉得他的婚姻狀況，並說父子倆互相尊重，「他本性很好，不會做壞事，如果他要離婚我不會干預」，更表示過年不會見面，兒子也沒給他紅包。

相關新聞：于小惠放手蔡岳勳 首鬆口2人已離婚4年

對於父子間關係，蔡揚名說曾有好友告訴他，蔡岳勳自認達不到爸爸的要求、水平，對他有所排斥，因此逃避這段關係，「我覺得有道理，所以不給他任何壓力，他不跟我見面，不給我錢，我覺得正常。」

資深導演蔡揚名。（資料照）資深導演蔡揚名。（資料照）

于小惠和蔡岳勳在2000年結婚，婚後育有2子2女，這幾年蔡岳勳屢傳債務風波，于小惠則是甘願當成功男人背後的女人，她在23歲遇到蔡岳勳，2人短短交往2個月後閃婚，婚後于小惠成了蔡岳勳賢內助。

好友私下透露，夫妻倆曾一同登上事業高峰，堪稱人生勝利組，不料就在2006年，蔡岳勳拍完《白色巨塔》後全變了調，據了解，2人從那時之後漸行漸遠，感情由濃轉淡。

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