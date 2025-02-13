梁朝偉59歲舊愛曾華倩罕現身 素顏祭祖被指斷崖式衰老

59歲曾華倩農曆新年返曾氏祠堂祭祖，新照片髮線後移，面容鬆弛，被酸老態盡現。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕59歲港星曾華倩剛出道時氣質脫俗，是80年代TVB最美花旦之一，曾與金馬影帝梁朝偉有過一段情，彼此更是初戀，當年劉嘉玲更是曾華倩閨密。

港媒報導，曾華倩與從商前夫林肇基育有現年26歲兒子林浩賢，一直以年來都是由曾華倩獨自照顧。淡出娛樂圈多年的曾華倩，趁農曆新年返曾氏祠堂祭祖，新照片看到曾華倩沒有化妝之下的的最真實狀態。

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曾華倩獨自撫養現年26歲兒子林浩賢。（香港星島日報）

據了解，很有孝心的曾華倩每年都會回老行祭祖，就算之前2020年期間爆發疫情，曾華倩也堅持回鄉祭祖，今年更不例外，11日發文寫下：「農曆年必定要回鄉拜祠堂拜祖先！」從照片可見，戴太陽眼鏡的曾華倩遮掩素顏，身穿灰色長衣配灰色背心毛衣，搭配藍色牛仔褲打扮青春。

鐵粉在曾華倩發文留言，大讚偶像狀態好，「清秀華倩，狀態真好」、「看到倩姐臉上的笑容，很放心」，不過亦有網友指，曾華倩那頭冬菇髮型有髮線後移跡象，面容有點鬆弛並帶浮腫，面油也比較多，加上身材發福不少，酸她狀態不若以往。

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