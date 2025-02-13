9旬國寶作家李喬任罷免領銜人 朱宥勳好感動

高齡90歲文學巨擘李喬發聲宣布，要擔任苗栗第二選區罷免立委邱鎮軍的領銜人，引起網友大讚。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕全國各地民團發起罷免藍委，苗栗縣議員曾玟學指苗栗縣第二選區立委罷免領銜人傳因壓力退出，並指「令人挫折且熟悉的窒息感、籠罩著苗栗山線」，今（13）日早上高齡90歲國寶級作家李喬出面親自擔任領銜人，讓罷團士氣大振。

民團「苗栗國罷免立委連線」PO文說，週一全國罷團迎來第二波送件，但同日上午，苗栗罷免團隊的夥伴也收到原第二選區領銜人因受極大壓力不得不推辭的消息，也因此，當天下午僅能由一選區領銜人代表現身聲援各地罷免團隊，儘管此狀況無疑對團隊而言，形成莫大壓力，就怕辜負每份連署公民朋友的期盼，而在最困難的時候，他們收到了李喬老師願意擔任苗栗第二選區領銜人的訊息，那是十足的鼓舞，卻也讓他們感到不捨與憤怒。

「苗栗國罷免立委連線」也指出，不捨的是李喬老師現年已邁入90歲，仍選擇為台灣大地一戰，儘管這就如他畢生的信仰，憤怒的是，藍白兩黨可以怎樣蠻橫與粗鄙，國會亂政地方施壓，需使其堅定反抗意志要為家鄉而戰。

李喬在聲明強調，其用一生書寫台灣故事，刻劃這片土地的獨立精神與反抗意志。如今面對民主遭威脅，台灣有難，選擇擔任領銜人，是身為台灣公民的責任更是義務。曾玟學說，他也是今天早日才獲悉消息。

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