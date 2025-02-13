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娛樂 最新消息

他被ONE OK ROCK啟發 這招成為「流量密碼」秘訣曝光

林芃逸推出新歌《想再問你一次》。（ZEALOTS提供）林芃逸推出新歌《想再問你一次》。（ZEALOTS提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕饒舌歌手林芃逸高中加入嘻哈研究社，之後開啟了創作之路，他說：「因為學長邀請我去嘻研社玩，他建議我試著聽一些beat來創作，沒想到就這樣踏上音樂旅程。」

林芃逸在學生族群中擁有高人氣，被喻為是「旋律製造機」，他自2021年發行單曲以來，每首歌曲均突破百萬點擊，與齊翔XIANG合作的單曲《想了不只幾百次》，創下829萬播放紀錄。

談及創作流量密碼，林芃逸大方分享：「關鍵在於副歌必須讓人朗朗上口。我寫完歌曲後，會先分享給朋友試聽，隔天再問他們是否還記得旋律？如果他們能哼出來，就表示這首歌有機會。」

饒舌歌手林芃逸。（ZEALOTS提供）饒舌歌手林芃逸。（ZEALOTS提供）

林芃逸推出新歌《想再問你一次》，透露靈感源自於生活中的點滴，「人生會經歷各種感情，暗戀、交往、分手，甚至是一面之緣的悸動，我想把這些感受記錄下來。」

林芃逸的偶像是ONE OK ROCK，最喜歡的歌曲是《Wherever you are》，他說：「每當心情低落時，這首歌都可以重啟我的人生，像是迎來新的一天。」他期許自己也能以音樂感動粉絲，「我也希望我的音樂，能夠陪伴別人成長，成為支撐他們度過難關的力量。」

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