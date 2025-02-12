神曲《粉雪》主唱藤卷亮太宣布來台！Remioromen暌違8年合體勾回憶殺

藤卷亮太將於5月24日在Legacy Taipei舉辦個人演唱會。（Welcome Music提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本歌手藤卷亮太即將在3月推出新專輯，同時宣布在5月24日首度以個人身分在Legacy Taipei開唱，這也是他首度以個人身分來台開唱，將帶來包含個人作品與Remioromen經典曲目的精彩演出，讓台灣樂迷近距離感受他的動人歌聲。

藤卷亮太是團體Remioromen的主唱，Remioromen於2000年組成，2003年正式出道，憑藉《3月9日》、《粉雪》等作品成為日本J-pop樂壇的重要代表神曲。除了在日劇《一公升的眼淚》中讓萬千觀眾落淚的《粉雪》，至今仍是許多人在KTV，甚至熱門的翻唱曲，而《3月9日》則成為日本畢業季不可或缺的經典，可惜團體在2012年樂團宣布停止活動。

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藤卷亮太曬出與團體Remiorome的合影，勾起許多人回憶殺。（翻攝自IG）

目前以個人名義活動的藤卷亮太，在社群媒體上分享與前田啓介、神宮司治的合照，並寫下：「新年快樂，8年來的第一次新年會……果然還是很熱鬧啊」。照片中，他與擺出讚手勢的前田啓介及比出剪刀手勢的神宮司治一同露出燦爛笑容。除了藤卷，前田與神宮司也各自發文，紛紛表達與老友相聚的喜悅，勾起許多網友回憶殺。這次合體正逢《南風》再度被選為廣告曲，讓Remioromen的音樂再次成為話題焦點。

「Ryota Fujimaki Live Tour 2025 in Taipei」將於5月24日舉行，票價為VIP NT3800 / ADV預售票NT3000 /身障票NT 1500等三種，VIP可獲得優先入場權利以及親筆簽名海報，門票將在本週六（2月15日）中午12點於KKTIX開賣，售票詳情請見Welcome Music官方粉絲專頁。

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