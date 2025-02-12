李易「老婆愛上學妹離婚」！首露面認和六月關係：別愛上我雙胞胎哥哥

《第一次遇見花香的那刻 第2季》上架記者會；李易。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李易去年和老婆六月婚姻亮紅燈，雙雙被爆出軌，還承認2人早已擬定離婚協議，預計去年底發佈離婚聲明，但拖到最後一刻，六月始終無法簽字，夫妻倆決定重修舊好。李易今出席新戲《第一次遇見花香的那刻》第2季首播記者會，他戲中和老婆林辰唏婚姻同樣亮紅燈，在新的一季甚至已經離婚，問他拍攝時是否有所感觸？他心有戚戚焉回「巧合啦」，認為人與人之間相處，一定會碰到難關。

《花香》戲裡，李易老婆在婚姻中與過去曾有一段情的高中排球隊學妹重逢，最後選擇愛情，和李易離婚，戲外若碰上老婆愛上別人，那個「別人」性別是男或女會讓他較難接受？他無奈回：「怎樣都要接受吧！她就算愛上一個阿北，都愛上了，我要怎麼不接受？不是應該要成全嗎？」還不忘妙語如珠打趣稱：「不要愛上我雙胞胎哥哥就好，這狀況太猛烈！」

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《第一次遇見花香的那刻 第2季》上架記者會；李易。（記者陳奕全攝）

如今李易和六月處於修補關係中，他指出夫妻對話時間變多，也會開始認識彼此的朋友，不像過往各自參加各自的局，一點交集都沒有，也因為開始有對話，他逐漸了解六月的想法。他提到過往都把小孩擺第一位，較為忽略彼此，他不知道對方喜歡什麼東西，買到六月不需要、不喜歡的，受挫幾次就放棄，直接直男方式靠轉帳、包紅包來當禮物，如今他明瞭對方心意，像是六月也會主動許願「想吃草莓」，他get到訊息，買了大量草莓回家「安太歲」。

過兩天是西洋情人節，他又直男上身，指出夫妻倆都覺得情人節是商人的節日，平時不太過節，但現在六月會找短片介紹的餐廳，主動邀約兩人有個浪漫晚餐，還有暑假時，小孩要到澎湖渡假，李易知道許多澎湖秘境，對六月說：「我帶妳去！」打算偷閒渡過兩人時光，只是過往六月曾被爆出和外遇對象到澎湖旅行，澎湖對李易來說可說是傷心地，這回重遊，看來是哪裡跌倒就從哪裡站起來。《第一次遇見花香的那刻 第2季》2月18日起於NETFLIX與GagaOOLala首播。

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