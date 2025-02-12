《甄嬛傳》女星爆「無照酒駕還肇逃」 網憂受牽連遭下架

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕宮鬥劇《後宮甄嬛傳》2011年播出至今，話題仍持續延燒，每年春節期間還會以「24小時馬拉松直播」的方式在YouTube輪播。不料，在劇中飾演「余答應」的女星崔漫莉，近日自爆過去「無照酒駕肇逃」，引起劇迷擔心《甄嬛傳》受牽連被下架。

女星崔漫莉。（翻攝自微博）

崔漫莉日前在直播中爆料，自己有次至橫店拍戲時，和朋友一起飲酒，豈料朋友喝到斷片，無法駕車，當時又找不到代駕，於是她藉酒壯膽，在沒有駕照的情況下開朋友的車載對方回飯店。然而，她因為沒學過倒車，在飯店門口將別人車輛的車門撞到凹陷，當下驚慌失措，聽從朋友建議，兩人開車肇逃，換到別家飯店居住。

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隔天清晨，朋友酒醒後，兩人決定暫時不出門，等到白天如果沒有人打電話來，就表示安全了。後來，崔漫莉被朋友派去原來的飯店拿洗漱用品，她順便詢問飯店，得知監視器是壞的，瞬間鬆一口氣，便安心打電話叫朋友回來，「攝像頭壞了，那我還怕個屁啊？」

消息曝光後，立刻引起輿論撻伐，大批網友痛轟，「本來就不是很光彩的事，還對外說」、「是為了提告知名度？自曝也是一種方法」、「甄嬛傳第一個污點演員出現了」、「怪不得沒人找她拍戲了」、「這位大姐還真敢說」。此外，有不少《甄嬛傳》劇迷呼籲大家，趕快備份，擔心戲劇受牽連遭下架。

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