不藏了！五月天、周杰倫又要合體 澳洲站確認「直接上台」

周杰倫（右）確定將擔任五月天澳洲場嘉賓。（杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天即將在2月22日到澳洲雪梨可容納4.5萬人的ACCOR STADIUM舉辦「回到那一天」25週年環球狂歡版巡演，今（12）提前爆好康，將邀請「周董」周杰倫擔任嘉賓，「周五」將首次在澳洲合體。

前兩天阿信在社群詢問有沒有熟悉澳洲的朋友可以幫忙介紹哪裡好吃哪裡好玩，釣出周董問大家意見，「222」這天他是去「探班」？或者乾脆「直接上台」？結果有近9成的網友選擇「直接上台」，這個願望真的要實現了。

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五月天澳洲場演唱會將呈現原汁原味內容。（相信音樂提供）

過去五月天邀請過周董當嘉賓，去年12月初周董登上大巨蛋開唱，也邀請五月天當嘉賓助陣，「周五」每次合體都帶給歌迷很大驚喜和歡樂，這次則難得在澳洲有合體機會，勢必也會造成轟動。

五月天受歡迎的扭蛋機也會運到澳洲。（相信音樂提供）

這次是五月天第六度造訪澳洲，也是他們首次在澳洲的體育場開唱，阿信說：「25週年演唱會創下五月天硬體、特效上之最，五月天這次帶著5525到很多地方巡演，每一場都是很完整，動用整整60個貨櫃，要給大家最震撼的視覺享受。」

五月天大型Q版公仔搶先運送到澳洲。（相信音樂提供）

除了演唱會內容強調原汁原味，另外五月天大型Q版公仔，還有超夯的扭蛋機都將首次飄洋過海運到澳洲和當地歌迷狂歡，購票資訊可參考五月天及相信音樂官網、官方臉書粉絲團。

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