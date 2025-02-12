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娛樂 最新消息

為通告費拚了！男星脫衣露兩點「激戰薔薔」遭鎖喉

馬力歐（前）在Melody的協助下，表演「猛男滴水不漏」秀。（TVBS提供）馬力歐（前）在Melody的協助下，表演「猛男滴水不漏」秀。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕TVBS節目《11點熱吵店》邀小鐘、趙正平、薔薔、小優、馬力歐秀獨門才藝，在工作人員組成的「加薪評審」鑑賞下，爭取增加通告費的機會，馬力歐拋開「恥」度露2點，只穿一條緊身泳褲，接連展示肚臍變梨子、「猛男滴水不漏」秀，遊走荒唐與精采絕倫之間的表演，讓評審一致舉牌通過加薪。

小鐘（中）向沈玉琳（右）和Melody介紹自己模仿G-DRAGON的行頭。（TVBS提供）小鐘（中）向沈玉琳（右）和Melody介紹自己模仿G-DRAGON的行頭。（TVBS提供）

馬力歐表演前透露：「這是我從未展現的第一次表演！」只見他邊講邊脫光衣服，最後只剩一件緊身泳褲，宣告要秀出2024年練出的肌肉「甘露梨」，正當眾人摸不著頭緒，他一個運氣將雙手掌圍成圈，用力擠壓肚臍周遭肥肉，猛一看竟然就是梨子模樣，離奇場景讓所有來賓愣住，主持人Melody掩著眼睛笑喊「我不行了」。

馬力歐不讓場子冷卻再放話，要以身體接500c.c.的水，展現「猛男滴水不漏」秀，他雙手用力環抱自己，將手臂和胸部肌肉緊密貼合，並讓Melody往他上身倒水，果然成功將水環抱在胸前，荒謬又別開生面的表演，獲得全場滿堂彩。

馬力歐（前）運氣準備顯露「甘露梨」肌肉，一旁的沈玉琳看得嘖嘖稱奇。（TVBS提供）馬力歐（前）運氣準備顯露「甘露梨」肌肉，一旁的沈玉琳看得嘖嘖稱奇。（TVBS提供）

薔薔緊接上場，表演壓箱絕活「十字固定術」，她撂狠話：「我是有武功的，可以把人的腳打斷。」馬力歐才坐定位，又脫掉衣服上台，配合薔薔當起侵犯歹徒。薔薔擺好架式對著馬力歐左翻右拉，2人一路纏鬥滾地扭打，然而力量懸殊，薔薔不但沒能固定住馬力歐，反而還被壓制在地板，她最後勉強以小腿勒住馬力歐脖子，馬力歐卻傻笑面露享受表情，荒唐又爆笑畫面，遭眾人群嘲2人根本在秀恩愛。

薔薔節目強調自己上通告有極高的CP值。（TVBS提供）薔薔節目強調自己上通告有極高的CP值。（TVBS提供）

不讓馬力歐、薔薔專美於前，小鐘砸錢添購粉紅色西裝，精心模仿韓國歌手G-DRAGON，表演前備受主持人期待，他在專業老師伴舞下，一開始還頗有天王氣場，不料帥不過10秒，跳著跳著竟開始同手同腳，被其他來賓吐槽：「進入廣場舞模式啦！」

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