世界拳王將首度來台！梅威瑟興奮喊想吃臭豆腐、豬血糕

〔記者林欣穎／台北報導〕世界拳王梅威瑟（Floyd Mayweather）宣布預計在今年4月首度來台「走春」，亞洲巡迴見面會首站將在台灣舉行，此次活動不僅為廣大的台灣粉絲以及體育迷帶來難得的見面機會，更是世界第一次在台灣主辦的是國際級拳擊文化饗宴。

梅威瑟興奮的表示：「我有很多朋友來過台灣，這裡的熱情、多元文化、美食讓他們印象深刻，使我迫不及待也想深入體驗台灣各城市不同的文化風貌。」他更透露：「很多人跟我分享台灣夜市的美食，尤其是臭豆腐跟豬血糕，我都很想嚐試看看！也很想去101走一走！」

請繼續往下閱讀...

47歲的梅威瑟拳擊生涯50場出賽「0敗績」，21年職業拳手生涯無人可以打敗他，並且握有5個級別的世界拳王頭銜，有著「史上最偉大防禦型拳手」的美譽。此外，他更曾在富比世收入最高運動員排名中拿下四連霸。也是當今世界職業拳壇最具拳擊天賦的拳手之一，在比賽中，梅威瑟非常少受傷，打完比賽，臉上總是乾乾淨淨，因此大家稱他為「漂亮男孩」。

梅威瑟來台的見面會資訊將於TMT Asia 粉絲專頁上持續發布，並由「勁維肯創意」擔任唯一統籌執行，TMT Asia 呼籲全台各地及海外拳迷、文化愛好者關注最新消息，共同期待這場融合體育與文化、國際與在地的盛事。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法