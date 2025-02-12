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娛樂 最新消息

真‧票房黑馬！《完美伴侶》全台衝破1500萬情人節加碼抽原版海報

《完美伴侶》蘇菲柴契爾 X 傑克奎德獨家專訪：

〔記者許世穎／台北報導〕大受好評的驚悚愛情片《完美伴侶》從賀歲檔起在台上映，全台上映兩週票房逆勢成長，成為週末票房前10名中唯一一部票房未跌反升的電影，排名也往上衝，全台票房目前已破台幣1500萬，成為台灣近期票房大黑馬。

超好評驚悚愛情片《完美伴侶》在台上映成票房黑馬。（華納兄弟提供）超好評驚悚愛情片《完美伴侶》在台上映成票房黑馬。（華納兄弟提供）

許多觀眾表示前半段像是充滿浪漫氛圍的愛情電影，沒想到後段劇情卻直轉直下，變成令人膽戰心驚的驚悚片，殺得觀眾措手不及，充滿意外驚喜，更大讚「根本是最完美的情人節電影！」本週五（14日）正逢西洋情人節，片商正式宣布將推出「持2張電影票根就有機會抽中電影原版海報」特別活動，詳情請見華納FB粉絲專頁。《完美伴侶》持續在台上映中。

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