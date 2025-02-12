AV「寶藏新人」頂H罩杯被看光！游泳高手身材：脫了更厲害

南沢海香（南澤海香）擁有驚人的H罩杯，於本月正式出道。（AVOneLove提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕近來狂掀女優退役潮，包括AV女神小宵虎南、新有菜、山手梨愛接連引退，幸好成人片商S1預告，擁有H級傲人身材的「怪物級新人」南沢海香（南澤海香）於本月正式出道，有望成為新一代的暗黑界女神。

年僅20歲的南沢海香還是位大學生，昨（11）發行首部出道作品（SONE-567），因為長年在游泳社團訓練，身材線條相當健美，加上燦爛的笑容和可愛酒窩，陽光氣息連片商都為之驚豔，封她為「十年難得一見」寶藏新人。

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南沢海香（南澤海香）擁有驚人的H罩杯，於本月正式出道。（AVOneLove提供）

今年1月才在網路社群曝光的南沢海香，不到1個月就吸引上萬老司機第一時間按讚追蹤。她的背景也馬上被起底，從小學到高中期間代表學校參加游泳比賽，並在縣大賽中闖進前8名。

雖然南沢海香沒有走上運動選手之路，卻因為熱衷性愛和得天獨厚的身材條件，毅然投身暗黑界。

南沢海香（南澤海香）擁有驚人的H罩杯，於本月正式出道。（AVOneLove提供）

南沢海香除了擁有驚人的H罩杯，腰圍僅有22吋，加上優雅的肌肉線條，讓片商不停預告「這是『脫了才知道更厲害』的最高峰」。

南沢海香靠著完美身材和清純魅力圈粉無數，日本成人影片專家一劍浣春秋也認證她雖然上圍驚人，身材卻完全不「油」，完全得力於她多年來運動的成果；台灣老司機也喊話主辦單位趕緊邀她來台灣舉辦見面會或拍照會，到時一定手刀支持。

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