黃越綏新書惹風波 粉絲擔心安危寫信致歉

女方父親利用春節，替她安排相親，女子以未受尊重拒絕，黃越綏描述：「當她父親意外看到我的書名時，馬上抓狂認為女兒拒絕相親，是受到我的汚染影響，除了破口大罵外並強調一定會找我算帳，因此女子壓力大又擔心我的安危，才會寫信提醒並道歉。」

而黃越綏向女子做這樣的回覆：「妳父親只會利用暴力壯膽，何況小氣的人不會花錢到台北，而且他只要再打聽一下，就會明白什麼叫『惹熊惹虎毋通惹赤查某』，我可是名列前矛。」

黃越綏接著說，大男人喜歡耍威風，並向女子提出建議：「為了避免衝突，妳不妨先給予面子，相親後再來嫌東嫌西也不遲，何況緣分的事情很奇妙，也許父親安排的對象中就有你的真命天子，除非妳真的決定不婚，否則莫錯失機會。」