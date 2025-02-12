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黃越綏新書惹風波 粉絲擔心安危寫信致歉

兩性專家黃越綏。（翻攝自黃越綏臉書）兩性專家黃越綏。（翻攝自黃越綏臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕結束春節假期一切恢復常態，兩性專家黃越綏透露收到一封年輕女子的道歉信。

黃越綏今（12）日上午在臉書發文表示，年輕女性買了她的新書「我不婚，然後呢？」，本想利用假期再讀，但因書名引起她父親注意，並惹來一埸意外的風波，「她父親的個性既傳統、固執、又摳門，平常在家他的話就是法律，一向重男輕女偏心弟弟也罷，但稍不如意就會對母親施暴，而只要她出面維護也會挨揍，導致大學畢業她就隻身北上找工作，除非必要很少回家。」

女方父親利用春節，替她安排相親，女子以未受尊重拒絕，黃越綏描述：「當她父親意外看到我的書名時，馬上抓狂認為女兒拒絕相親，是受到我的汚染影響，除了破口大罵外並強調一定會找我算帳，因此女子壓力大又擔心我的安危，才會寫信提醒並道歉。」

而黃越綏向女子做這樣的回覆：「妳父親只會利用暴力壯膽，何況小氣的人不會花錢到台北，而且他只要再打聽一下，就會明白什麼叫『惹熊惹虎毋通惹赤查某』，我可是名列前矛。」
黃越綏接著說，大男人喜歡耍威風，並向女子提出建議：「為了避免衝突，妳不妨先給予面子，相親後再來嫌東嫌西也不遲，何況緣分的事情很奇妙，也許父親安排的對象中就有你的真命天子，除非妳真的決定不婚，否則莫錯失機會。」

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