大S二月二日羽化 王月揭「22」深切意涵

大S因流感併發肺炎不幸在日本驟逝，享年48歲。（翻攝自IG）

〔記者林南谷／台北報導〕今（12）日是元宵節，一早6點左右，資深藝人王月在臉書發文提及亡夫、屏風表演班創辦人李國修過世至今逾11年，至今提到他我，王月坦言仍會動不動就掉淚，常有人問她：「月姐，妳是不是還沒走出來？我總含著淚水微笑的回答：我覺得我不用走出來，沒什麼好走出來的。」

王月想起當年和李國修談戀愛時，曾和她透露不喜歡「22」這個數字，「因為他的母親過世的那一天，他走到哪都看到這個數字；過馬路叭叭作響的公車、包早餐的舊報紙、住的病房⋯那時我心想：糟糕，我的身分證字號有四個2，最好別讓他知道。」

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直到前年，王月才得知「22」是個天使數字 ，代表平靜的存在，提供和諧與寧靜的能量，天使能看到你的祈禱將帶來美妙的結果。

王月提及這段回憶，因為難過「大S」徐熙媛2月2日的離去，更肯定她羽化回歸成天使，「妳一定是要大家平靜不要難過，一個個堅強的繼續走完人生該走的路，完成該做的事！今天是元宵節，是一年中第一次的月圓，願我們都能以圓滿的心撫慰傷痛，也致所有愛大S的人們。」

發文中，王月祈盼大S家人能得更多力氣，「這是一段漫長之行，而這個洞慢慢地會轉化成一個天光，它會因著無盡的思念逐漸成為溫暖的光照，即便掉淚，但那是一種感動的淚水，因為已經懂得如何擁抱過去美好的回憶，也就沒有所謂走不走出來的問題，會覺得一直在裡面也是好的。」

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