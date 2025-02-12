金馬女配新戲「出場不到2分鐘就領便當」 自嘲：起床啦！

林予晞認為《死了一個娛樂女記者之後》是「女性的串連」。（鏡文學提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾獲金馬女配角肯定的王渝萱在新戲《死了一個娛樂女記者之後》中，首集開始不到兩分鐘就「領便當」，後面許多幕都是躺著出現，首播後她難得在自己的社群發了感性長文說：「謝謝導演、演員們、工作人員的照顧，希望大家喜歡！姵亭啊～起床啦！」她也談到不管是影集或原著小說的版本，角色林姵亭的死都很吸引她：「希望大家可以一直關注，找到誰是殺害我的真兇！」

而女主角林予晞開播前剛過40歲生日，她說今年每個生日願望都是希望這齣劇能有好表現，一聽說開播表現亮眼，她興奮的說願望要成真了！她笑說：「謝謝大家的愛護，各位的支持是拍片人最大的動力。後面還有更多令人驚喜的演員組合與飆戲場面，我等不及要跟各位一起討論劇情了！」她點出這部劇其實就是「女性的串連」：「大家在這個（劇情的）羅生門裡面聯合起來，一起面對困難和壓迫」。

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此外，金鐘戲王薛仕凌飾演狗仔攝影，做起角色功課有相當特別的方式，他在初期剛接到戲時就開始思考這個長時間待在車上蹲點的角色會愛吃什麼，甚至生活中直接吃起他想像狗仔會吃的東西！他笑說：「身形自然變得比較胖一點！」對角色的投入程度從劇中的樣貌就能看的出來。

王渝萱在《死了一個娛樂女記者之後》中飾演菜鳥記者。（鏡文學提供）

《死了一個娛樂女記者之後》每週六晚間九點在公視、新加坡有線電視Singtel TV播出兩集，晚間十點在Netflix、中華電信MOD、Hami video、CATCHPLAY+台灣、印尼同步上架，每週日晚間九點在八大戲劇台播出，3月9日起每週日晚間九點於CATCHPLAY電影台61頻道播出。

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